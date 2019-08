Bredenbeck

Nach zahlreichen Experimenten, ob im Trio oder mit einer achtköpfigen, international besetzen Big Band, kehrt Henrik Freischlader nun wieder dorthin zurück wo für ihn alles begonnen hat – zum Blues.

Oldschool ist die Devise beim Kultursommer-Open Air in der alten Kornbrennerei in Bredenbeck, wo die Henrik Freischlader Band am Sonnabend, 10. August, ab 20 Uhr auftritt. Wer Atmosphäre und Authentizität sucht, der ist hier richtig. Veranstalter ist der Verein K-hoch-3.

Handgemachte Musik

Henrik Freischlader schaffte seinen Durchbruch 2004 mit dem Debütalbum „The Blues“. Der Musiker ist ein Autodidakt und saß schon als Vierjähriger am Schlagzeug. Später hat er gelernt, Klavier und Bass zu spielen, und hatte mit 14 Jahren zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand. Als junger Musiker wurde er inspiriert von Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, BB King und Gary Moore. Inzwischen brilliert er selbst mit seinem virtuosen Gitarrenspiel, einer markanten, rauen Stimme und vielen Eigenkompositionen.

Auch die anderen Mitglieder seiner Band sind Autodidakten. Die Liebe zu handgemachter Musik verbindet die fünf Musiker. Mit Moritz Meinschäfer am Schlagzeug, Armin Alic am Bass, Roman Babik am Keyboard und Marco Zügner auf dem Alt-Saxophon spielt Henrik Freischlader lässig rockenden, souligen Blues. Und die Spielfreude der Männer überträgt sich auf das Publikum – so soll Live-Musik sein.

Hier gibt’s Karten

Einlass zu dem Open Air ist ab 19.30 Uhr. Karten kosten 18 Euro (ermäßigt 10 Euro). Tickets sind erhältlich in Wennigsen im Reisebüro Cruising, Hauptstraße 23, sowie in Bredenbeck bei Presse Papier Rehburg, Deisterstraße 5, und in der Kornbrennerei selbst, Deisterstraße 4. Online gibt es Karten auch über die Internetseite von K-hoch-3.

Von Jennifer Krebs