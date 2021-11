Wennigsen

Es wird wieder winterlich im Spritzenhaus: Zahlreiche Kunsthandwerker stellen dort bis kurz vor Weihnachten ihre Arbeiten aus. Unter dem Titel „Winterschmuck“ wird die Ausstellung am Sonnabend, 6. November, um 11 Uhr eröffnet.

Der Titel ist Programm: Die Künstler präsentieren winterlichen und weihnachtlichen Schmuck. Sowohl bei den verwendeten Materialien als auch in der Gestaltung erwartet die Besucher eine große Bandbreite. So gibt es Sterne in verschiedenen Größen aus Keramik, Glas oder Papier, dazu gläserne Christbaumanhänge in unterschiedlichen Formen. „Schals und Pulswärmer werden durch originelle Mützen in Faltentechnik oder in gestrickter Form ergänzt. Auch im Bereich der Keramik fallen Schalen, Teller, Tassen und Vasen in besonderer ästhetischer Qualität auf“, kündigt Spritzenhaus-Vorsitzender Horst Hebach an.

Verein bietet Führungen an

Von der sonst üblichen Vernissage am Eröffnungstag sieht der Verein aufgrund der aktuellen Corona-Lage ab. „Dafür finden aber auf Wunsch Führungen durch die Ausstellung statt“, so Hebach. Dazu ist keine Voranmeldung nötig, Besucher können das Angebot spontan nutzen. Das Haus ist am Premierentag bis 16 Uhr geöffnet. Alle Gäste werden gebeten, den vorgeschriebenen Mundschutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten.

Nach der Eröffnung ist der Winterschmuck noch bis einschließlich 23. Dezember zu sehen. Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Montags ist die Ausstellung geschlossen.

Von André Pichir