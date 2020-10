Sorsum

Die Besucher, die Händlerinnen und ihre Helfer waren sich einig: Mit Benken musste am Sonnabend niemand über den Kunsthandwerkermarkt an der Dorfstraße schlendern. Denn die Initiatorin des Events, Marion Wedemeyer, war vorbereitet. So blieb ihr eine kurzfristige Absage erspart.

„Ich hatte mit dem Gesundheitsamt Kontakt, habe einen Hygieneplan ausgearbeitet und das alles so umgesetzt“, sagt die Inhaberin des Geschäftes WollLust. Alle Besucher mussten sich beim Hofeingang in eine Liste eintragen, es gab ein Einbahnstraßensystem, und die üblichen Abstands- und Maskenregeln wurden eingehalten.

„Außerdem haben wir nur 30 Personen gleichzeitig auf den Hof gelassen“, sagt Wedemeyer. Das funktionierte einwandfrei, zumal der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet war und sich die Besucher über den Tag hinweg verteilten.

Uta Bothe macht sich keine Sorgen. Die Maßnahmen seien gut umgesetzt. Quelle: Janna Silinger

„Wir werden nicht überrannt“

So konnten sich auch die Ausstellerin sicher fühlen: Uta Bothe, Dorothea Fischbeck-Horecek und Birgit Michel. „Wir sind ja an der Luft“, sagte etwa Fischbeck-Horecek, die unterschiedliche Filzobjekte verkauften. „Und wir werden nicht überrannt.“

Ähnlich sah es auch Uta Bothe, die Hüte an ihrem Stand anbot. „ Wedemeyer hat gut recherchiert, was zu tun ist“, sagte sie. Außerdem hatte sie sich auch für die Kunden, die schon lange nicht mehr auf einem solchen Markt waren, gefreut. „Die vermissen das ja auch.“

Dorothea Fischbeck-Horacek freut sich, mit Kunden in Kontakt treten zu können - wenn auch auf Abstand. Quelle: Janna Silinger

Birgit Michel räumte ein, dass sie die ganze vergangenen Woche über Sorgen hatte, der Markt könnte abgesagt werden. In Wennigsen seien die Corona-Zahlen hoch, sie habe im Grunde fast damit gerechnet. Aber dann habe das Gesundheitsamt grünes Licht gegeben – zum Glück.

Auch Kunden fühlen sich sicher

Es sei eine gelungene Veranstaltung, bis 13 Uhr waren schon rund 40 Besucher vor Ort. „Und wir haben auch ein bisschen was verkauft“, sagt Michel zufrieden. Als Hobbynäherin habe sie nicht so oft die Gelegenheit dazu, deshalb sei ihr der Markt besonders wichtig gewesen.

Birgit Michel (l.) und ihre Kundin Ursel Niedermeier sind froh, dass der Markt nicht abgesagt wurde. Quelle: Janna Silinger

Den Stand, an dem es Kleidung und andere Accessoires zu kaufen gab, teilte sie sich mit ihrer Freundin Nicole Rode. „Es sind besondere Bedingungen, mit denen wir wahrscheinlich langfristig leben werden“, sagt diese. „Deshalb machen wir einfach das Beste daraus.“

Das sahen auch die Kunden so. „Ich fühle mich sicher. Es ist alles toll organisiert“, sagt etwa Ursel Niedermeier, die einige der Ausstellerinnen auch persönlich kennt. Zwei weitere Frauen hatten keine Sorgen. „Es hätte nur ein wenig mehr Stände geben können. Aber so ist das nun mal in diesen Zeiten“, waren sich die beiden einig.

Von Janna Silinger