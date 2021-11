Wennigsen

Im Gemeinschaftshaus der Ökosiedlung Wennigsen liegen auf einem Tisch allerlei bekannte und weniger bekannte Kräuter in einer Reihe. Manche wachsen am Wegesrand, andere gibt es nur im Supermarkt oder im Reformhaus zu kaufen. Manche hat man schon zigmal gesehen, andere scheinen exotisch. Und eines haben alle diese Gewächse gemeinsam: eine heilende Wirkung.

Dazu hat am Sonnabend Roswitha Kaiser vom Kneipp-Verein Wennigsen/Gehrden ein Seminar angeboten. Eines zum Zuhören, Zuschauen und vor allem zum Ausprobieren. „Niemand muss, aber jeder darf auch mal hier vorn stehen und schnippeln und rühren“, sagt das Vereinsmitglied, das zudem Heilkräuterexpertin, Naturcoach und Aromatherapeutin ist, zu den elf Teilnehmenden.

Sie beginnen das Seminar mit einer Tasse Zistrosentee. „Wie schmeckt euch das?“, fragt Kaiser in die Runde. „Gesund“ und „bitter“ rufen ein paar Teilnehmer. Das scheint Kaiser zu freuen. „Wie war das mit der Medizin, wenn sie wirken soll? Genau. Bitter muss sie sein!“, sagt sie lächelnd.

Roswitha Kaiser leitet das Kräuterseminar. Quelle: Janna Silinger

Ingwertee nicht länger als vier Wochen trinken

Der Tee sei ein Wundermittel, wenn es darum geht, Erkältungen vorzubeugen. Und genau wie bei allen Heilpflanzen, zum Beispiel auch bei Ingwer – viele Menschen schwören auf dessen Tee –, gelte eine wichtige Regel: nicht überdosieren. „Man sollte so was nicht länger als vier Wochen trinken, dann zwei Wochen Pause machen“, erklärt Kaiser. Sonst lasse die Wirkung nach, ganz ähnlich wie das auch bei Medikamenten passiere.

Dann stellt Kaiser ein paar Kräuter vor, erklärt, wozu sie gut sind und wie man sie am besten einsetzt. „Wussten Sie, dass man aus Gänseblümchen Hustensaft für Kinder machen kann?“, fragt sie in die Runde. Einfach abwechselnd mit Zucker in einem Glas schichten und dann etwa zwei Wochen lang „reifen“ lassen. Ähnlich könne man auch ein natürliches Antibiotikum herstellen. Allerdings in dem Fall nicht mit Gänseblümchen und Zucker, sondern mit Meerrettich und Honig. „Dazu kann man noch Kapuzinerkresse geben.“

Die Teilnehmenden schauen gespannt zu, wie Roswitha Kaiser Thymianbonbons herstellt. Quelle: Janna Silinger

Und ein ganz einfaches, beliebtes und offenbar schon recht bekanntes Hausmittel: die Zwiebel. Beginnt ein Schnupfen, einfach ein Säckchen mit Zwiebeln neben die Nase legen. „Dann läuft sie und läuft“, sagt Kaiser, was den Heilungsprozess vorantreibe. Und noch bevor eine Erkältung richtig ausbreche, könne man die Zwiebel in Scheiben schneiden und diese Scheiben in Strümpfe legen, dann mit dem Fuß rein, sodass die gesamte Sohle mit Zwiebel bedeckt ist. „Dann noch eine Socke drüber und so die Nacht schlafen“, erklärt Kaiser. Sie habe das schon oft gemacht, und es funktioniere.

Ätherische Öle haben große Wirkungskraft

Die ätherischen Öle der Zwiebel würden zwar ein wenig streng riechen, aber dass sie eine hohe Wirkungskraft haben, sei unumstritten. Ähnlich auch der Spitzwegerich. „Wenn man draußen unterwegs ist und einen Insektenstich bekommt, kann man einfach ein wenig von der Pflanze zerkrümeln und auf die Einstichstelle drücken“, erzählt Kaiser begeistert. Das helfe gegen Juckreiz und Entzündung.

So leicht kann man Thymianbonbons herstellen. Quelle: Janna Silinger

Doch sie spricht auch eine Warnung aus. Die natürlichen Heilmittel seien eine tolle Möglichkeit, fit zu bleiben, schneller gesund zu werden oder Kleinigkeiten zu behandeln. Sie ersetzten niemals den Gang zum Arzt. „Deshalb sollte man es mit der Selbstmedikation auch nicht übertreiben.“

Im Anschluss wird jede Menge probiert, geköchelt, geschnippelt und getestet. Die vielen guten Kräuter, die Kaiser extra mitgebracht hat, sollen ja auch genutzt werden. Und zum Schluss bekommt jeder Teilnehmer ein bisschen was mit nach Hause. Die Erkältungszeit hat schließlich erst begonnen.

Von Janna Silinger