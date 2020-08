Bredenbeck

Es summt und brummt auf dem etwa einen Hektar großen Biotop entlang des Bredenbecker Bachs, wenige Meter weiter weiden Schafe – hinter einem Zaun, um den Blühstreifen zu schützen. Auf der Fläche an der Landstraße 390 Richtung Argestorf kooperieren die als Naturschutzverband anerkannte Jägerschaft und der landwirtschaftliche Betrieb der Freiherrn Knigge seit einigen Monate.

In diesem Frühjahr ist erstmalig zentral auf der Hälfte der Fläche eine Blühwiese für den Insektenschutz entstanden. Der restliche Teil entlang des Bredenbecker Baches ist für rund drei Jahre als Grünstreifen gestaltet worden, auf dem nun Schafe grasen. Hintergrund ist, dass die Tierwelt am Deister Zuwachs bekommen hat. Biber haben sich in Bredenbeck angesiedelt.

Biber taucht 2018 erstmals in Bredenbeck auf

Erste Spuren deuteten im Frühjahr 2018 darauf hin, dass der lange Zeit im Westen Deutschlands ausgestorbene Biber auf den Flächen des Freiherren Kniggeschen Rittergutes neuen Lebensraum erobern wollte. Doch dann verschwanden die Spuren zunächst wieder. Im Herbst 2019 tauchten sie wieder auf, und schließlich konnte die Ansiedlung des Bibers mit Fotofallen bewiesen werden.

Dass der Biber in Bredenbeck lebt, beweisen unter anderem Aufnahmen aus einer Fotofalle. Quelle: Aiko Sukdolak

Der Bereich, in dem jetzt die Schafe grasen, war zuvor überflutet worden, da der Biber seine Dämme in der Nähe gebaut hat. Das hat zum einen dazu geführt, dass die Bäume und die Brücke entlang der Landstraße gefährdet waren, zum anderen dazu, dass der Hochwasserschutz im Ort gefährdet war. „Wie man sieht, konnte eine weitere Anstauung verhindert werden, ohne dass der Biber sein Quartier verlassen hat. Der Biber fühlt sich anscheinend durch die ergriffenen Maßnahmen wohl in Bredenbeck“, sagt Christian Schulze vom Betrieb der Freiherren Knigge.

Denn dadurch, dass dort eine Rasenfläche ist, wird das Gebiet für den Biber uninteressant. „Er bewegt sich nur ungern aus dem Wasser heraus und überflutet daher Flächen, auf denen er verlockende Nahrung findet“, erläutert Schulze. Denn an Land kann sich das Tier nicht so gut gegen Feinde wehren wie im Wasser. Zuvor war auf der Fläche Mais angebaut, den der Biber gerne gefressen hat. Nun überflutet der Biber eine Fläche auf der anderen Straßenseite, was keine Probleme für den Ort verursacht.

Biotope sind vernetzt

Der ehemals überflutete Grünstreifen ist nicht die einzige umfunktionierte Fläche auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Betriebs der Freiherren Knigge. Entlang der Bachläufe sind überall auf Gebieten des Betriebs Blühstreifen entstanden. „Wir haben 2015 damit begonnen, alle Biotope zu vernetzen“, sagt Schulze. Nun ist das Projekt vollendet. Zehn Hektar Ackerland stellt der Betrieb als Ackerrandstreifen, Hecken und Feldgehölze zur Verfügung. Hinzu kommen noch die betriebseigenen Teiche und Fließgewässer.

So sind die drei Biotope in Bredenbeck, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt sind, nun miteinander verbunden. Außerdem sind verschiedene Waldstücke, Ackerland, Grünland, Wasserflächen und Gewässer durch ein „einheitliches Band“ miteinander verknüpft, wie Schulze sagt.

Die Flächen für die Vernetzung werden gezielt mit verschiedenen Pflanzenarten bepflanzt. Sie liegen hauptsächlich entlang der Gewässer, um den verschiedenen Tierarten, die über das Band zwischen den einzelnen Lebensräumen wechseln, immer eine Wasserquelle zu bieten.

Artenvielfalt soll gesichert werden

Die Vernetzung soll das Überleben von Arten sichert. Sie funktioniert dann, wenn die zwischen gleichartigen Lebensräumen liegende Fläche für Organismen überwindbar ist. Eine besondere Bedeutung bei der Biotopvernetzung haben Linienbiotope in der Ackerlandschaft. Zu den Linienbiotopen zählen Ackerrandstreifen, Raine, Lesesteinwälle, Böschungen, Wege und Straßenränder, Hecken, Alleen und Fließgewässer.

Die verschiedenen Flächen sind in Zusammenarbeit mit der Region Hannover, dem Landvolk Hannover, der Jägerschaft Hannover-Land, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der ökologischen Station Mittleres Leinetal entstanden.

Von Lisa Malecha