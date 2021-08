Wennigsen-

Wennigsens ehrenamtliche Lesementoren bereiten sich auf den Neustart ihrer Arbeit nach den Sommerferien vor. Als Folge der Corona-Krise mussten die rund 60 bis 70 Frauen und Männer im Frühjahr 2020 mit der Leselernhilfe für Kinder aufhören. Nun kam der Helferkreis zum ersten Mal wieder in Präsenz zusammen, um sich nach langer Pause auf den Wiederbeginn im September einzustimmen. Neue Mentoren sind willkommen.

Förderung seit 15 Jahren

In der Trägerschaft des Mentorvereins gibt es die Leselernhilfe bereits seit 15 Jahren in Wennigsen. Nach Angaben von Koordinator Friedrich Dunse haben ehrenamtliche Helfer in dieser Zeit mehr als 400 Kinder gefördert. Beim Lockdown im März 2020 betreuten die Mentoren rund 45 Jungen und Mädchen aus den Grundschulen Wennigsen und Bredenbeck sowie aus der Sophie-Scholl-Gesamtschule.

Nach Einschätzung von Dunse leisten die Mentoren eine enorm wichtige Arbeit, denn etliche Kinder haben Schwierigkeiten beim Lesen und beim Textverständnis. „In vielen Familien werden den Kindern keine Geschichten vorgelesen. Darum fehlen dann häufig auch das Interesse und die Neugier, selbst ein Buch oder eine Zeitung zu lesen“, sagt Dunse.

Diese Neugier wolle der Verein mit seinen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wecken. Die Schulen benennen dabei die Kinder für eine Förderung, die Eltern müssen zustimmen. „Wir betreuen Schüler vom zweiten bis zum neunten Schuljahr. Je eher, desto besser“, betont der Koordinator.

Schüler solle Freude haben

Jeweils ein Mentor kümmert sich bei den wöchentlichen Treffen in den Schulen um ein Kind. Wichtig sei es, ein echtes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen Spaß und Freude am Lesen haben und gern zur Förderstunde kommen. Dieses Prinzip funktioniere in Wennigsen ganz hervorragend, sagt Friedrich Dunse: „Da entstehen manchmal Verbindungen, die an eine Patenschaft zwischen Mentor und Schüler erinnern. Das ist eine tolle Sache“.

Immerhin dauere eine erfolgversprechende Leseförderung zumeist mehrere Monate und zum Teil sogar mehrere Jahre. „Wenn das Vertrauen da ist, dann freuen sich die Mädchen und Jungen richtig auf die Leselernstunde. Aber bis es soweit ist, brauchen unsere Helfer oftmals viel Geduld“, erläutert der Koordinator.

Selbstbewusstsein entwickeln

Bei der Förderung gehe es nicht allein darum, das Leseinteresse zu wecken und die Lesefähigkeit zu stärken – vielmehr entwickelten die Schülerinnen und Schüler ein neue Selbstbewusstsein, wenn sie plötzlich ganz eigenständig einen Text für sich entdecken und verstehen. „Dann merken die Kinder: ,Ich kann was, und ich kann mir auch selbst etwas zutrauen‘“, sagt Dunse.

Mit dem Neustart nach den Sommerferien will der Mentor-Verein seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Dunse hofft, dass möglichst alle ehrenamtlichen Helfer nach der langen Corona-Zwangspause wieder im Einsatz sind. Bei einem Treffen mit Kaffee und Kuchen haben sich jetzt rund 20 Leselernhelfer auf den Wiederbeginn eingestimmt. Laut Friedrich Dunse sind neue Interessenten für die Mentorenarbeit jederzeit willkommen. Voraussetzung seien Zeit, Geduld und die Fähigkeit, mit Kindern und Jugendlichen umgehen zu können. Dunse gibt Auskünfte unter der Telefonnummer (01 63) 1 75 38 13.

Von Frank Hermann