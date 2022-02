Nach dem „Lichtergottesdienst“ folgt die „Lichterandacht“. Die „Freunde der Kirchen im Calenberger Land“ laden erneut zu einer Veranstaltung am Montag ein. Einen Tag später debattiert der Schulausschuss über die Beteiligung von Ernst Herbst an der ersten Veranstaltung.

