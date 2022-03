Wennigsen

Am Montagabend hat erneut eine „Lichterandacht“ in Wennigsen stattgefunden – allerdings ohne den CDU-Fraktionsvorsitzenden Ernst Herbst, der nach seinem Auftritt bei der ersten Veranstaltung vor vier Wochen reichlich Kritik hatte einstecken müssen. Knapp 50 Menschen nahmen am Montag teil. Herbst kam nicht. Stattdessen leitete Eva-Maria Görres, die für die Partei „Die Basis“ im Wennigser Rat sitzt, die Veranstaltung.

Region sagt: Es ist eine politische Versammlung

Aufgrund des Termins am Montagabend um 18 Uhr – der sonst übliche Beginn der sogenannten „Corona-Spaziergänge“ – und weil CDU-Fraktionschef Herbst als Mitveranstalter aufgetreten war, hatte es zuletzt viel Kritik gegeben. Herbst hatte seitdem wiederholt betont, dass es sich nicht um eine politische Versammlung handele. Auch diesmal war die Veranstaltung im Vorfeld als „Andacht“ bei den Behörden angemeldet worden, genehmigt wurde sie von der Region Hannover aber als politische Versammlung. Die beiden großen Kirchengemeinden hatten sich schon im Vorfeld der ersten Veranstaltung deutlich davon distanziert. Superintendentin Antje Marklein sprach von einem „als Gottesdienst getarnten Spaziergang“.

Wer sind die „Freunde der Kirchen im Calenberger Land“?

Wer hinter den „Freunden der Kirchen im Calenberger Land“ steckt, die auf Facebook zu der „Lichterandacht“ eingeladen hatten, blieb auch bei der Veranstaltung am Montag unbeantwortet. Auf Nachfrage wollte sich Görres nicht dazu äußern. Sie bestätigte lediglich, dass sie die Andacht angemeldet habe – „als Privatperson und als Christin“, wie sie betonte.

Aktuelle Stunde im Schulausschuss

Offen ist nach wie vor auch, wie es mit Herbst politisch weitergeht. Auf Wunsch von SPD, Grüne und FDP-WfW wurde für die Schulausschusssitzung am 1. März eine Aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gesetzt. Darin soll darüber gesprochen werden soll, welche Verantwortung Ratsmitglieder haben und ob Herbst als Schulausschussvorsitzender noch tragbar ist.

Von Jennifer Krebs