Für sein kleines Konzert hatte sich Helmut Deseniss genau den richtigen Tag ausgesucht. Draußen herrschten milde Temperaturen, also hatte er Frühlingslieder mit in das Seniorendomizil Pro Senis gebracht. Rund 40 Bewohner hörten zu und sangen mit.

„Heute geht es um Frühlingsgefühle“, sagte Deseniss und fügte hinzu: „Damit ist nicht der Frühjahrsputz gemeint – sondern das, was das Herz angeht.“ Kein Zufall daher, dass das Motto des Nachmittags „Dein ist mein Herz“ lautete. Deseniss spielte Lieder, die Stimmung machen und in die wärmere Jahreszeit passen. „Tulpen aus Amsterdam“ war nur einer von vielen Klassikern, der den Senioren Freude bereitete.

Freude bereiten

„Genau darum geht es uns. Es ist schön, in lachende Gesichter zu schauen. Man sieht, wie sehr Musik für Entkrampfung sorgt“, sage Hans-Joachim Rohde, Präsident des Lionsclubs Deister Calenberger Land und beobachte, „dass auch kräftig mitgesungen wurde – ich bin begeistert, wie textsicher die Leute noch sind“. Der Lionsclub war der Ausrichter des Seniorennachmittags und sorgte dafür, dass der sogenannte Lionskulturkoffer unterwegs war – diesmal also nach Wennigsen zu Pro Senis.

Der Club bezahlte Helmut Deseniss für dessen Auftritt. Das Geld dafür ist ein Teilerlös aus dem Verkauf der Adventskalender. 3500 Kalender hatte der Club zur vergangenen Vorweihnachtszeit aufgelegt. „Die Aktion war wieder ein Erfolg, die Zahl gut kalkuliert“, sagt Rohde und erinnert sich, „dass vielleicht 50 Adventskalender übrig geblieben sind“. Der Präsident fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Und in diesem Sommer beginnen wir schon wieder mit der Vorbereitung für den Adventskalender 2020.“

Direkt zu den Menschen kommen

Ebenfalls zu einer festen Tradition sollen Musiknachmittage wie bei Pro Senis werden. „Das machen wir seit einem guten Jahr, dass wir direkt in die Einrichtungen gehen“, sagt Rohde. Dazu gehörten auch Alten- und Pflegeheime in Barsinghausen, Ronnenberg und Gehrden.

Zuvor habe man Fahrdienste organisiert und die Senioren zu den kulturellen Veranstaltungen gebracht. „Aber der Aufwand dafür war sehr groß und hat auch bedeutet, dass nur eine bestimmte Anzahl an Leuten mitkommen konnte“, sagt Hans-Joachim Rohde. Nun biete man Musiknachmittage wie jetzt bei Pro Senis in Wennigsen direkt vor Ort an. „Das ist von der Logistik her einfacher, außerdem erreicht man viel mehr Menschen.“

Von Stephan Hartung