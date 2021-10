Hannover

„Mit Corona werden wir noch einige Zeit zu tun haben. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Kinder vor weiteren Pandemiewellen schützen“, sagte Grünen-Ratsfrau Barbara Krüger. Deshalb soll in der Gemeinde Wennigsen im Kita- und Schulbereich künftig kein Neubau und keine Sanierung mehr ohne Luftfilter geplant werden. Einem entsprechenden Antrag der Grünen stimmte der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig zu.

Man werde mit den Konsequenzen, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, auf Dauer leben müssen. In Kindergärten und Schulen werde das stetige Lüften als präventive Maßnahme insbesondere in der kalten Jahreszeit nicht mehr zumutbar sein, heißt es in der Antragsbegründung. Deshalb sollen Luftfilter zum neuen Standard für künftige Bauvorhaben im Kinder- und Jugendbereich werden. „Uns liegt daran, dass die Anlagen möglichst schnell kommen“, sagte Ratsfrau Angelika Schwarzer Riemer. Daher hoffe man auf eine schnelle Umsetzung in der Verwaltung. „Damit“, so Schwarzer-Riemer, „die Eltern wissen, dass da jetzt etwas passiert.“

Mobile Filter als Interimslösung

Es zeichnet sich ab, dass öffentliche Gebäude zukünftig standardmäßig mit Luftfilteranlagen ausgestattet werden müssen. Für feste Filteranlagen in Kinder- Jugendeinrichtungen stellt die Bundesregierung Fördergelder in Höhe von bis zu 80 Prozent in Aussicht. Allerdings werden nur die Geräte und nicht die Einbaukosten gefördert. Und da gibt es erhebliche Unterschiede, wie Interims-Bauamtsleiterin Anette Lerch in der Ratssitzung verdeutlichte. Geräte in den Bestand einzubauen, sei erheblich teurer und zeitaufwendiger als die Geräte einfach nur an die Wand oder unter die Decke zu montieren. „Darüber muss man sich im Klaren sein“, gab sie zu bedenken.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Entscheidungsfindung regte Christina Müller-Matysiak (VGG) an, die Erfahrungen anderer Kommunen einzubeziehen. „Ich denke, dass man zudem parallel arbeiten und auch über Interimslösung nachdenken sollte“, warb sie für den Einsatz mobiler Geräte. Die Umsetzung baulicher Maßnahmen würde möglicherweise Jahre dauern. „Diese Zeit haben wir nicht“, betonte die Ratsfrau. Mittlerweile gäbe es mobile Geräte mit akzeptablem Geräuschpegel, die sich in der Praxis bewährt hätten.

Pflicht soll auch für externe Träger gelten

Der Rat beschloss den Grünen-Antrag schließlich mit einem Änderungsvorschlag der SPD. Nicht nur in den gemeindeeigenen Neubauten und Sanierungen sollen Luftfilter zum Standard werden, sondern auch externe Träger künftig dazu verpflichtet werden.

Lesen Sie auch Wennigsen: Sanierung der Grundschule Bredenbeck wird deutlich teurer

Unterdessen bleiben Luftfilter auch in den bestehen Schulen und Kitas ein wichtiges Thema. In der Grundschule Wennigsen ist mittlerweile probeweise ein mobiles Gerät im Einsatz. Nach einer kurzen Testphase will die Verwaltung entscheiden, ob die Anschaffung weitere Filter dieses Typs sinnvoll ist.

Von André Pichiri