Sie schaukel hin und her, drehen sich im Kreis, klatschen und hüpfen – beim Kinderkonzert im Klostersaal am Freitagvormittag kam für die 180 Zweit- und Drittklässler im Publikum keine Langeweile auf. Die Musiker vom Flex Ensemble agierten ganz ohne Worte mit den Kindern. Nur durch Pantomime und natürlich durch Musik brachten sie den Jungen und Mädchen klassische Musik näher. In abstrakter Weise stellten die Musiker Märchen dar und unterstrichen sie mit Musik von Maurice Ravel.

Die Darstellung des Aschenputtel gefiel den Kindern besonders. Quelle: Lisa Neugebauer

Den Kinder der Grundschulen Wennigsen und Wettbergen gefiel vor allem die Darstellung von „Aschenputtel“, bei der der Pianist mit einer Krone auf dem Kopf durch die Reihen ging und probierte, ob einem der Kinder der Hackenschuh in seiner Hand passte. Doch auch die anderen Mitmachlieder erfreuten sich großer Beliebtheit. „Die Kombination aus Pantomime und Musik hatten wir bei einem Kinderkonzert noch nicht“, sagte Organisatorin Christa Grünreich nach der Aufführung. „Ich fand es schön, wie aufmerksam die Kinder waren.“

Von Lisa Neugebauer