Wennigser Mark

Tolle Beteiligung: Fast 80 Haushalte machen am Sonnabend, 18. September, von 12 bis 16 Uhr beim zweiten Dorfflohmarkt in der Wennigser Mark mit. Das seien sogar einige mehr als beim ersten Mal vor zwei Jahren, teilt das Organisationsteam erfreut mit. Für alle Besucherinnen und Besucher liegen am Sonnabend beim Corvinus-Zentrum in der Ortsmitte und an den Ständen kostenlos Flyer aus, in denen alle einzelnen Aussteller verzeichnet sind. Am Corvinus-Zentrum gibt es auch Speisen und Getränke. Dort stehen außerdem Toiletten zur Verfügung.

Das Organisationsteam weist darauf hin, dass Besucher und Aussteller die geltenden Corona-Regeln der Region Hannover zu beachten haben. Also dort, wo es enger wird, Abstand halten und Maske auf.

Die Veranstalter bitten außerdem darum, Gehwege nicht zuzuparken. In den Seitenstraßen stünden genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Größere Parkplätze sind in der Karte eingezeichnet.

Von Jennifer Krebs