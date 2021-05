Wennigser Mark

Regen und sogar Hagel haben die Märker nicht davon abgehalten, am Wochenende ihren Ort aufzuräumen. „Am Anfang sah es nicht sehr gut aus, es hat stark geregnet – und das Wetter wollte irgendwie nicht, dass wir eine gemeinschaftliche Aufräumaktionen unter Corona-Bedingungen durchführen“, sagte Ortsbürgermeister Holger Dorl. Doch trotz der widrigen Umstände haben sich zehn Familien aus der Wennigser Mark an der traditionellen Aufräumaktion beteiligt und die umliegenden Wege von Unrat befreit.

Auch die Hecke am Toppius-Platz haben die Helfer geschnitten. Quelle: privat

Zudem haben die Märker die Hecke am Toppius-Platz oberhalb des Dorfes geschnitten und dort den Rasen gemäht. Denn in der Wennigser Mark ist es Brauch, dass der Ortsrat zwei Wochen vor dem Jazzfrühschoppen dazu einlädt, den Platz bei einem Frühjahrsputz in Schuss zu bringen. Auch wenn der Frühschoppen in diesem Jahr coronabedingt ausfällt, lädt der Platz jetzt zumindest wieder zum Verweilen ein. „Ich möchte allen für den Einsatz danken – trotz der Wetterkapriolen von Sonnenschein bis Hagel“, sagte der Ortsbürgermeister.

Von Lisa Malecha