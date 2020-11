Wennigsen

Es gibt immer mal Momente, in denen Mandy Stark zweifelt. Das sei nicht nur normal, erklärt die Pastorin, sondern sogar wichtig. Die Dinge zu hinterfragen, im Diskurs bleiben – mit sich selbst, aber auch mit den Menschen in der Gemeinde – sei unabdingbar, um die notwendige Transparenz und Aufgeschlossenheit in der kirchlichen Gemeinschaft zu erhalten, findet Stark. Trotzdem habe sie es bislang immer geschafft, bei ihrem Glauben zu bleiben. Mal habe eine Einkehrzeit im Kloster geholfen, mal ein Rockkonzert.

Einzug in die Klosterkirche beim Einführungsgottesdienst: Superintendentin Antje Marklein (von links), Pastorin Mandy Stark und Pastor Carsten Wedemeyer. Quelle: Sabine Freitag

Und nun, nach drei Jahren Probezeit in der Wennigser Marien-Petri-Kirchengemeinde, kann sie mit Sicherheit sagen: „Ich bin angekommen.“ Sie fühle sich wohl in Wennigsen, habe Anschluss gefunden und den Job mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Herausforderungen, mit den schwierigen, aber auch den schönen Seiten, so gut kennengelernt, dass sie sicher sagen könne: Sie möchte bleiben. Das feierte die Kirchengemeinde am Sonntag mit einem Einführungsgottesdienst.

Andachten To-Go kommen gut an

Der Gottesdienst konnte wegen der Corona-Pandemie zwar nicht so gefeiert werden wie sonst, das tat dem Ganzen aber keinen Abbruch. Ohnehin, so Stark, sei es der Gemeinde seit März gelungen, gewisse Konzepte so umzugestalten, sich neuen Wegen und Ideen zu öffnen, dass sie persönlich fast das Gefühl habe, inzwischen mehr Menschen zu erreichen, als das vorher der Fall gewesen sei. „Unsere Andachten To-Go kommen richtig gut an. Das nehmen teilweise mehr Menschen in Anspruch, als üblicherweise zu Gottesdiensten kommen“, sagt Stark.

Auf Abstand und mit Mund-Nasen-Schutz: Pastorin Mandy Stark nimmt nach dem Gottesdienst zahlreiche Glückwünsche entgegen. Quelle: Sabine Freitag

Neue Formate reizen die 43-Jährige. Da möchte sie ihre Kreativität einsetzen und alternative Schauplätze für Gottesdienste ausprobieren. Weiterhin habe sie große Lust darauf, die Kinder- und Jugendarbeit voranzubringen. Darum habe sie sich auch in den vergangenen Jahren schon bemüht, und es sei ein ziemlich engagiertes Kindergottesdienstteam gewachsen. „Die Zusammenarbeit mit den jungen Eltern läuft super“, resümiert die Pastorin.

„Wir werden nicht resignieren“

Es seien die Beziehungen zu den Menschen, die Gespräche, der Austausch, was ihr besonders Spaß mache an dem Beruf. „Schön sind vor allem Traugespräche“, sagt Stark lächelnd. Doch logischerweise gehörten auch Trauergespräche zu ihrem Beruf. Wobei die Pastorin selbst dem etwas abzugewinnen scheint. „Ich bin gern für die Menschen da und begleite sie“, sagt Stark. Es gehe dabei viel um die Frage nach Bedürfnissen. „Ich frage immer, was die Leute brauchen.“

Das ziehe sich durch alle Arbeitsfelder. Immer wieder nachhorchen, genau darauf achten, wo sie die Gemeindemitglieder welchen Alters auch immer abholen kann, worauf diese Lust haben und wie sie es schaffen kann, Kirche für die Zukunft schmackhaft zu gestalten. Denn das immer mehr Menschen austreten, sei ein unaufhaltsamer Trend, räumt Stark ein. „Aber wir werden nicht resignieren“, fügt sie hinzu.

Zufrieden und engagiert startet die Pastorin nun in den nächsten Abschnitt ihres Berufslebens. Viel ändern werde sich allerdings nicht. „Ich habe in der Probezeit eigentlich alles gemacht, was ich jetzt auch machen werde“, sagt sie. Trotzdem sei es sinnvoll gewesen, diese drei Jahre zu nutzen. Denn die Zeit sei wichtig, um hinterher ganz sicher sagen zu können: „Dieser Beruf ist der richtige für mich.“

Von Janna Silinger