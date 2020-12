Die Marien-Petri-Kirchengemeinde in Wennigsen hat kurzfristig alle Gottesdienste bis zum 3. Januar sowie das Krippenspiel an Heiligabend wegen der Corona-Krise abgesagt. Es wird nun in einer Filmversion auf der Internetseite der Gemeinde gezeigt. Zudem gibt es an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ein Alternativangebot.