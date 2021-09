Wennigsen

Die evangelische Marien-Petri-Kirchengemeinde startet am Sonntag, 5. September, mit einer neuen Gottesdienstreihe unter dem Titel „Wege durch Wennigsen“. An sechs verschiedenen Stationen im Bereich zwischen Friedhofsgelände und Klosterkirche können Besucher den Gottesdienst auf ganz individuelle Weise für sich erlebbar machen.

Beginn ist zwischen 9.30 und 11.30 Uhr am Eingang zum Friedhof. Dort baut ein Helferkreis die erste Station auf und gibt Hinweise zu den weiteren Anlaufstellen für den Gottesdienst mit Pastor Carsten Wedemeyer. „Es gibt keine feste Uhrzeit, sondern lediglich einen zweistündigen Zeitrahmen. Jeder Besucher kann selbst entscheiden, wann er zu den Wegen durch Wennigsen kommt“, erläutert Anja Fahrenbach vom Organisationsteam.

Sechs Stationen unterwegs

Entlang der Wegstrecke erhalten die Gottesdienstbesucher an den sechs Stationen unterschiedliche Anregungen und vielfältige Aspekte zum jeweiligen Thema. „Das ist kein herkömmlicher Gottesdienst zum Sitzen und Zuhören, sondern eine individuelle Geschichte. Jeder kann dieses Angebot unterwegs auf eine ganz persönliche Art für sich nutzen“, kündigt Anja Fahrenbach an.

Die letzte Station bildet den Abschluss in der Klosterkirche – nicht bei einer gemeinschaftlichen Zusammenkunft, sondern ebenfalls an den einzelnen Bedürfnissen ausgerichtet. „Die Leute können zum Beispiel allein oder in Gruppen das Vaterunser beten oder den Segen in Empfang nehmen“, sagt Pastor Carsten Wedemeyer.

Neue Angebote

Erste Erfahrungen mit solchen Stationen-Gottesdiensten hat die Marien-Petri-Kirchengemeinde bereits in der Corona-Krise gesammelt, als die Abstandsregeln eine Zusammenkunft in gewohnter Form unmöglich machten. „Da haben wir gemerkt, dass die Menschen solche neuen Angebote annehmen und bereit sind, dabei mitzumachen“, betont Christine Wartenberg vom Kirchenvorstand.

Zu diesen Angeboten gehörten unter anderem auch die sogenannten „Andachten to go“ sowie die Gottesdienste an anderen Orten in Kooperation mit der Kirchengemeinde Holtensen-Bredenbeck – zuletzt mit rund 120 Besuchern auf der Zabel-Obstplantage in Holtensen.

Für die „Wege durch Wennigsen“ hat sich das Organisationsteam vorgenommen, solche besonderen Gottesdienste mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer sowie von Gruppenleitern der evangelischen Jugend regelmäßig anzubieten. „Bestimmt zweimal im Jahr“, kündigt Pastor Wedemeyer an.

Von Frank Hermann