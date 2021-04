Sorsum

In diesem Jahr feiert der Marien-Waldorfkindergarten Sorsum sein 30-jähriges Bestehen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die geplanten Veranstaltungen wie etwa das Sommerfest abgesagt werden. Stattdessen haben sich die Erzieherinnen und Erzieher etwas anderes einfallen lassen, um den runden Geburtstag zumindest ein wenig zelebrieren zu können.

Eine Woche lang konnten alle Interessierten etwa Lose für die große Tombola des Kindergartens kaufen. Das ist, sofern noch Lose vorhanden sind, auch am Freitag, 30. April, noch von 8 bis 9 Uhr und von 12 bis 13 Uhr vor dem Kindergarten möglich. Ein Los kostet 2 Euro, drei Lose kosten 5 Euro. „Und jedes Los ist auch ein Gewinn“, sagt Erzieherin Kim Parfenowa, die gemeinsam mit Susann Köhler die Lose verkauft.

Jedes Los ist ein Gewinn

Insgesamt 500 Lose konnte der Waldorfkindergarten anbieten – auch Dank zahlreicher Sponsoren wie Lavera oder Weleda und der tatkräftigen Unterstützung der Erzieherinnen und Erzieher, die für die Tombola gebastelt haben. Unter anderem gibt es Naturkosmetik-Artikel, Spielzeug, Töpferwaren, Schlüsselanhänger und Gutscheine zu gewinnen. Die Gewinne können in der Woche vom 3. bis zum 7. Mai jeweils von 8 bis 9 Uhr und von 12 bis 13 Uhr vor dem Kindergarten abgeholt werden.

Für die Tombola haben die Erzieherinnen und Erzieher auch gebastelt. Quelle: privat

Heft zeigt Geschichte des Kindergartens

Zudem haben die Erzieherinnen und Erzieher ein Geburtstagsheft erstellt, das am Kindergarten abgeholt werden kann. Unter anderem finden Interessierte darin die Chronik des Kindergartens – von dem Zusammenschluss engagierter Eltern im Jahr 1988 bis hin zur Grundsteinlegung des Kindergartens und der Schule in Sorsum im Jahr 1996. Zuvor hatte der Betrieb des Marien-Waldorfkindergarten zunächst in Gehrden in einem Bauernhaus begonnen. Zudem sind zahlreiche Fotos aus den vergangenen Jahrzehnten in dem Heft abgedruckt und auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kindergartenkinder kommen zu Wort.

Von Lisa Malecha