Strenge Regeln galten im Handwerkerverein seit der Gründung im Juni 1883. Wer aufgenommen werden wollte, musste in Bredenbeck wohnen und einen Gesellenbrief haben. Frauen hatten überhaupt keinen Zutritt. Nun hat der Handwerkerverein seine jahrhundertealte Satzung geändert –um den Fortbestand des Vereins zu sichern. Als erste Frau ist die Bredenbeckerin Martina Weniger (57) dem Handwerkerverein beigetreten. Die neuen Statuten ermöglichen aber nicht nur die Aufnahme von Frauen in den bisher reinen Männerzirkel. Auch der Handwerkszwang ist aufgehoben worden.

Günther Imbke, der Vorsitzende des Handwerkervereins, nutzte die Gelegenheit bei der Jahresversammlung, Weniger als erste Frau im Verein besonders zu begrüßen. Die Bredenbeckerin, die in einer Tankstelle arbeitet, engagiert sich bereits seit 40 Jahren bei der Feuerwehr – und nun eben auch im Handwerkerverein, der hofft, dass möglichst viele Frauen folgen. „Der Verein hat sich bewusst allen Bevölkerungsschichten geöffnet, um sein Fortbestehen zu sichern“, sagte Thomas Franke, der bei der Versammlung zum neuen Schriftführer gewählt wurde und selbst gar kein Handwerker ist. Der stellvertretende Vorsitzende Dirk Penkert wurde in seinem Amt bestätigt, ebenso wie Beisitzer Thomas Behr.

Neu: Handwerker-Stammtisch

Neu ist auch, das ab sofort jeden zweiten Donnerstag im Monat ein Handwerker-Stammtisch in Josephs Restaurant im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) stattfinden soll. Erster Termin ist der 13. Februar um 19 Uhr. Auch interessierte Nicht-Mitglieder sind in der Runde willkommen. Der neue Stammtisch soll nicht nur die Kommunikation unter den Mitgliedern stärken, sondern allen interessierten Bürgern die Gelegenheit geben, den Verein kennenzulernen.

Der Handwerkerverein ist der älteste Verein in Bredenbeck. Soziale Not hatte die Gründer im Juni 1883 an einen Tisch in einer Gaststätte gebracht, wo sie die Regeln für den Verein absprachen. Mit Geldbeiträgen in guten Zeiten wollten die Mitglieder für Krankheits- und Sterbefälle vorsorgen.

Von Jennifer Krebs