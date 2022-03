Wennigsen

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März rufen die Gleichstellungsbeauftragten Hacer Kirli aus Wennigsen und Christiane Olbrich aus Gehrden dazu auf, lilafarbene Gesichtsmasken als symbolischen Hinweis auf die immer noch nicht erreichte Gleichberechtigung der Geschlechter zu tragen. Die Initiatorinnen dieser Aktion verteilen solche Masken am Dienstag, 8. März, ab 10 Uhr an der Wennigser Heitmüller-Kreuzung vor der Sonnenuhr sowie ab 16 Uhr in der Gehrdener Fußgängerzone.

Nicht nur Frauen, sondern auch Unterstützer sollten als Zeichen der Solidarität die Masken tragen, sagt Kirli. Zusammen mit den Masken werden auch lilafarbene Kärtchen mit Fakten zur Ungleichbehandlung von Frauen und Mädchen verteilt, zum Beispiel bei der Entlohnung, der Rente und beim Taschengeld.

Frauen für Politik begeistern

Auf kommunalpolitischer Ebene bestehe ebenfalls ein Nachholbedarf, und es sei zu überlegen, wie sich mehr Frauen für die Politik vor Ort begeistern ließen. Und welche Strukturen geändert werden müssten, damit sich mehr Frauen aktiv am politischen Geschehen beteiligten.

Wennigsens Vize-Jugendbürgermeisterin Yola Kreitlow absolviert derzeit ein Praktikum bei der Gleichstellungsbeauftragten Kirli und hat die Idee der Maskenaktion mitentwickelt. „Ich bin eines von drei Mädchen im Jugendparlament und finde es wichtig, bei solchen Projekten mitzuwirken. Im Jugendparlament sollten mehr Mädchen vertreten sein, denn schließlich vertreten wir Mädchen auch rund 50 Prozent der jungen Menschen“, sagt Kreitlow.

Von Frank Hermann