Wennigsen

Der Kunstrasenplatz des TSV Wennigsen ist seit zwei Wochen gesperrt. Der Grund dafür ist laut Jürgen Stegen, dem Vorsitzende des Vereins, dass fünf der sechs Flutlichtmasten nicht mehr standsicher sind. Deshalb sei dieser Schritt unabdingbar gewesen.

Aufgefallen sei der schlechte Zustand der Masten bei einer Standsicherheitsprüfung. „Wir wollen ja alle Lampen auf LED umrüsten“, berichtet Stegen. Im Zuge dieses Vorhabens habe dann die Prüfung stattgefunden. Dabei sei Rostbildung an mehreren Stellen festgestellt worden.

Der Zugang zum Platz ist derzeit nicht erlaubt, die Tore sind verschlossen. Quelle: Janna Silinger

Die sechs Masten stünden dort seit 49 Jahren. Laut Stegen ist das noch gar nicht so lang. Doch nun müsse dringend etwas passieren. Derzeit hole der Verein Angebote rein, um abzuwägen, ob es sich lohne, die Lampen zu reparieren oder ob sie komplett ausgetauscht werden müssen.

Unklar, wie lange der Platz gesperrt bleibt

„Wir machen dann auch gleich alle sechs. Bis mit der Letzten auch was nicht in Ordnung ist, ist ja dann nur eine Frage der Zeit“, erklärt der Vorsitzende des TSV. Unterstützung gebe es vermutlich vom Regionssportbund. „Und wir prüfen gerade noch andere Fördermöglichkeiten.“ Mehr könne er diesbezüglich noch nicht berichten.

Wie lange der Platz gesperrt bleiben muss, stehe auch noch nicht fest. Doch es führe leider kein Weg an den Maßnahmen vorbei. „Die Masten haben den letzten Sturm ja auch überstanden. Aber besser so, als wenn dann wirklich was passiert und jemand zu Schaden kommt“, erläutert Stegen. Das wolle weder die Gemeinde als Eigentümerin noch der Verein verantworten.

Fast 50 Jahre sind die großen Flutlichtmasten alt. Quelle: Janna Silinger

„Wir arbeiten jedenfalls mit Druck daran, dass das alles schnell geht“, versichert Stege. Die dunkle Jahreszeit stehe vor der Haustür, die Spieler seien auf den Platz und eine sichere Flutlichtanlage angewiesen.

Dass der Kunstrasenplatz gesperrt ist, war auch im Rat aufgefallen. Bürgermeister Christoph Meineke erläuterte, dass die Verwaltung aus Sicherheitsgründen auch einige öffentliche Flächen – wie etwa Parkplätze, die direkt am Platz liegen – gesperrt hat. Betroffen sind die Flächen, auf die die Masten fallen könnten.

Wennigser können für Kunstrasenplatz spenden

Der Volksbank Sportpark ist einer der modernsten Kunstrasenplätze in der ganzen Region. Rund 300.000 Euro hat es gekostet, den alten roten Ascheplatz umzubauen. Das war nur Dank einer Vielzahl von Spendern möglich.

Um die Kredite, die der Verein für den Umbau aufnehmen musste, abzubezahlen, hatte die Fußballsparte des TSV eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Bürger konnten und können immer noch die Patenschaft für Teilstücke des Rasens übernehmen. Die Namen der Paten sind auf einer Tafel auf dem Gelände verewigt. 20.360 Euro sind an Spenden zusammengekommen.

Interessierte können ihre Spende direkt auf das Konto des TSV Wennigsen bei der Sparkasse Hannover, IBAN: DE 652 505 018 000 080 541 99, BIC SPKHDE2HXXX, überweisen. Der Verwendungszweck lautet Spende Kunstrasenplatz. Zudem sollten dort auch Nachname, Vorname und Anschrift des Spenders notiert werden. Wer an weiteren Informationen interessiert ist, kann eine E-Mail an kura@tsv-wennigsen.de schreiben.

Von Janna Silinger und Lisa Malecha