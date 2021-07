Bredenbeck

Die Polizei sucht nach Zeugen: Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen Wasserpumpkasten am Steinkrüger Weg und eine Mauer an der Gustav-Gewecke-Straße mit Graffiti besprüht.

Die sogenannten Tags wurden jeweils mit blauer Farbe aufgesprüht. Die Polizei hat Strafverfahren zunächst gegen unbekannte Täter eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter der Telefonnummer (0 51 09) 51 70 oder der Polizeistation Wennigsen unter (0 51 03) 92 79 40 zu melden.

Von Lisa Malecha