Wennigsen

Der Niedersächsische Städtetag hat Bredenbecks Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler und Wennigsens langjährigen Gemeindebürgermeister Christoph Meineke aus seinem Präsidium verabschiedet.

Kügler gehörte seit 2007 dem Präsidium des kommunalen Spitzenverbandes als stellvertretendes Mitglied für die CDU-Gruppe an. Meineke vertrat seit 2013 die Gruppe der Parteilosen im Führungsgremium des kommunalen Spitzenverbandes und war ebenso Sprecher der parteilosen und unabhängigen Bürgermeister, zuletzt auch im geschäftsführenden Präsidium. Der ausgeschiedene Präsident Ulrich Mädge, ehemals Oberbürgermeister von Lüneburg, und Hauptgeschäftsführer Jan Arning dankten den beiden für ihre langjährige Mitwirkung.

Bildungsthemen waren Küglers Schwerpunkt

Zu Küglers Schwerpunkten im Städtetag gehörte der Bildungs-, Kita- und Kulturausschuss, in dem sie als Mitglied über viele Jahre mitgearbeitet hat. In dieser Zeit wurden wichtige Beschlüsse zu den Themen Inklusion, Ganztagsschulen, Einsatz von Drittkräften in Kitas und Sozialassistenten für Randzeiten auf den Weg gebracht. „Dieser Aufgabenbereich ist schon vor und während der Ratsperioden ihr Steckenpferd gewesen, denn gleiche Bildungschancen für alle lagen ihr schon immer am Herzen“, sagt Meineke über seine langjährige Kollegin.

„Auf Verbandsebene zu wirken, ergab auch immer die Möglichkeit, Wennigser Anliegen exemplarisch für viele Kommunen einzubringen und Lösungen von Land und Bund einzufordern“, führt der Ex-Gemeindebürgermeister weiter aus. Er arbeitete im Städtetag auch im Wirtschaftsausschuss mit sowie im Arbeitskreis für Digitalisierung.

Präsidium tagte sogar in Wennigsen

Auf Einladung der beiden Wennigser Vertreter tagte das Präsidium des Verbandes 2015 sogar in Wennigsen. Rund 30 Bürgermeister waren zu Gast im Kloster. Mit dem mittlerweile verstorbenen Klosterkammerpräsident Hans-Christian Biallas wurde über Lösung der Erbpacht-Problematik diskutiert, auch der damalige stellvertretende Ministerpräsident Stefan Wenzel war zu Gast, um über Flüchtlingsfragen und Landesraumordnungsprogramm zu sprechen.

Der Niedersächsische Städtetag ist ein kommunaler Spitzenverband, dem 126 Städte und Gemeinden mit rund 4,7 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern. Er repräsentiert rund 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Niedersachsen. Aus der Stellung der Städte und Gemeinden ergeben sich auch die Aufgaben des Niedersächsischen Städtetages. Er vertritt ebenso wie Bundestag und Landtag öffentliche Anliegen in den Städten und Gemeinden Niedersachsens.

Meineke engagiert sich weiterhin

Auch ohne Amt bleibt Meineke der kommunalen Arbeit treu. Ehrenamtlich engagiert er sich weiterhin im Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Dies ist eine Vereinigung innovativer Kommunalpolitiker mit dem Schwerpunkt Digitalisierung.