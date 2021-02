Wennigsen

Wegen sexuellem Missbrauchs in sechs Fällen und des Besitzes von kinderpornografischem Material hat das Amtsgericht Wennigsen am Mittwoch einen ehemaligen Erzieher der Kita Vogelnest zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 29-Jährige hatte zwischen dem 1. Oktober 2019 und dem 1. Juli 2020 mehrere Jungen im Schritt und am Gesäß unter- und oberhalb der Kleidung berührt. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten hatten Polizeibeamte zudem Bilder und Videos mit strafbaren Inhalten gefunden.

Erzieher wurde im Sommer 2020 suspendiert

Im vergangenen Sommer waren die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gelangt, woraufhin der Mann umgehend von der Gemeinde vom Dienst suspendiert wurde. Der Erzieher saß kurze Zeit auch in Untersuchungshaft, aus der er mit strengen Auflagen jedoch wieder entlassen wurde. Mit dem Urteil des Amtsgerichts muss er nun erneut in die Justizvollzugsanstalt. Wann er seine Strafe antreten muss, steht noch nicht fest, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Der 29-Jährige hat daher noch die Möglichkeit Berufung einzulegen.

Der Erzieher hat seit Herbst 2018 in der Kita Vogelnest sowie aushilfsweise in einem Hort in Bredenbeck und Holtensen gearbeitet. Eine Mutter hatte den Erzieher im Sommer 2020 der Polizei gemeldet, nachdem ihr Kind „merkwürdige Bemerkungen“ gemacht habe. Quelle: Janna Silinger

Lesen Sie auch Sexueller Kindesmissbrauch: Anklage gegen 29-jährigen Erzieher erhoben

Verteidiger fordert Bewährungsstrafe

Der Verteidiger von Kai W. gab zu Beginn der Verhandlung zu Protokoll, dass sein Mandant geständig sei und sich zu den Vorwürfen äußern wolle. Er halte eine Bewährungsstrafe für den 29-Jährigen für angemessen. Darauf ließ sich der vorsitzende Richter Roland Bömer nicht ein. Die zwei Jahre und drei Monate sind nicht zur Bewährung ausgesetzt. Strafmildernd dürfte sich hingegen ausgewirkt haben, dass der Angeklagte keine Vorstrafen hat und ein Geständnis ablegte.

Die Nachricht, dass ein Mitarbeiter der Kita Vogelnest in Wennigsen mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll, hatte in der Gemeinde große Bestürzung ausgelöst. Auch einige Eltern hatten sich daher als Zuschauer im Gerichtssaal eingefunden. Zwei Elternpaare von betroffenen Kindern traten zudem als Nebenkläger auf. Anders als angekündigt fand die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, um den „Persönlichkeitsbereich der Kinder zu schützen“, so Richter Bömer.

Von Inga Schönfeldt