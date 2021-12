Wennigsen

Die Region Hannover hat jüngst ihren 20. Geburtstag gefeiert und dafür von ihren 21 Kommunen filmische Geschenke erhalten: In den Videoclips präsentieren sie sich in ihrer kulturellen Vielfalt. Auch die Gemeinde Wennigsen wurde per Film in Szene gesetzt, der Clip ist nun auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.wennigsen.de abrufbar.

Die Filmschaffenden konnten sich bei der Region bewerben und wurden dann im Zufallsverfahren einer Kommune zugelost. In der Gestaltung der Videos waren sie frei von sämtlichen Vorgaben. Der Beitrag über Wennigsen stammt von dem hannoverschen Filmemacher Sebastian Robra. In rund drei Minuten setzte er prominente Orte in der Gemeinde wie die Wasserräder, das Kloster und den Deister in Szene. Zudem wird das rege Vereinsleben vor Ort beleuchtet.

Die Kurzfilme aller 21 Kommunen sind auf der Homepage der Region unter www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover abrufbar.

Von André Pichiri