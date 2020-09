Evestorf

Erstmals seit Februar konnte das Team um die Köche Hartmut Falkenberg, Bernhard Klingelhöfer, Harm Kolberg, Peter Meier im Evestorfer Dorfgemeinschaftshaus wieder den beliebten Mittagstisch anbieten. Der Auftakt zur diesjährigen Mittagstischsaison am 19. Februar sei furios gewesen, sagt Klingelhöfer. Die Auszubildenden des Gasthauses Müller in Göxe begeisterten die Gäste mit einem raffinierten Menü und weckten Vorfreude auf die weiteren Termine. „Doch dann kam Corona mit all seinen notwendigen und wenig erfreulichen Einschränkungen – die Veranstaltungen im April und Juni wurden vorsichtshalber abgesagt.“

Nun haben die Initiatoren des Evestorfer Mittagstisches nach entsprechenden Planungen und Beratung durch die Gemeinde Wennigsen beschlossen, den Mittagstisch im September probeweise wieder anzubieten.

Den Gästen scheint es zu schmecken. Quelle: privat

Nächster Termin ist am 7. Oktober

Und das kam gut an. „Der Wunsch nach Sozialkontakten unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen besteht“, sagt das Team. Am Sonntag kamen 19 Gäste ins Dorfgemeinschaftshaus, um sich von den vier Köchen verwöhnen zu lassen – unter Berücksichtigung besonderer Auflagen. Unter anderem hatte das Team eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. Zudem wurde auf genügend Abstand zwischen den Tischen geachtet, alle Flächen waren desinfiziert worden und in der Küche sowie beim Verlassen des eigenen Tisches galt eine Maskenpflicht.

„Die Gäste waren sehr zufrieden mit den getroffenen Vorsichtsmaßnahmen“, meint Klingelhöfer. Und so konnte mit dem gebührenden Abstand auch das italienische Menü genossen werden: Salat mit Lachstreifen, Tortellini mit Sahnesoße und Tiramisu als Dessert. Und als besonderen Service lieferten die Köche einem bettlägerigen Stammgast das Menü sogar ins Haus.

Gäste und Köche waren mit dem Experiment zufrieden und freuen sich schon auf den nächsten Mittagstisch am Mittwoch, 7. Oktober. Dann können sich die Besucher voraussichtlich auf Steinpilzsuppe, Lammkeule oder Grünkernbratlinge mit Kartoffelgratin und grünen Bohnen sowie Birnenkompott an Roquefort freuen.

Von Lisa Malecha