Evestorf

Endlich gibt es den Mittagstisch in Evestorf wieder. Beim ersten Termin nach langer Corona-Pause zeigten sich die Gäste zufrieden und auch erleichtert, dass das dörfliche Leben langsam wieder Fahrt aufnimmt.

Es geht auch ohne Fleisch: Die vegetarische Variante Kartoffelburger mit Pilzsoße. Quelle: privat

Ein Jahr lang hatte der Mittagstisch wegen der Corona-Pandemie pausiert. Jetzt bekochte das Küchenteam in Evestorf nach der langen Unterbrechung wieder seine ersten 21 Gäste. Die Besucherinnen und Besucher freuten sich nicht nur über die durch die Impfung neu gewonnenen Freiheiten, sondern auch über die tolle Tischdekoration mit Sonnenblumen und die saisonalen Gerichte, die in Gesellschaft gleich noch besser schmeckten. Was es gab: eine spanische Kartoffelsuppe, Pilz-Filettopf unter Kartoffelkruste und mariniertes Apfelragout mit Minz-Zabaione.

Das Küchenteam mit Matthias Kreimeyer (von links), Hartmut Falkenberg, Harm Kolberg, Hans Heurig, Eberhard Gehrke, Bernhard Klingelhöfer und Uwe Riemer kann endlich wieder Gäste bekochen. Quelle: privat

Am Mittwoch, 13. Oktober, gibt es den nächsten Mittagstisch. Serviert werden dann um 13 Uhr Süßkartoffelsuppe mit Kichererbsen, Ofenkürbis mit Hackbällchen oder alternativ das vegetarische Gericht Quinoa-Bratlinge mit grüner Soße. Als Nachtisch ist Mousse au Chocolat mit Fruchtspiegel vorgesehen. Interessierte können sich per E-Mail an kikibu@ t-online.de anmelden.

Von Jennifer Krebs