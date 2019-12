Wennigsen

„Ach, die Müllers kommen!“ Familie Müller aus Wennigsen ist bei der Deutschen Bundesbank in Hannover schon gut bekannt. Bis zu viermal im Jahr tauscht sie dort größere Mengen D-Mark in Euro um. Da das nicht mehr so häufig vorkommt – immerhin hat der Euro die D-Mark vor knapp 18 Jahren abgelöst – können sich fast alle Mitarbeiter der Bank an Vater und Tochter erinnern.

Das Geld finden Müllers nicht etwa in alten Jacken- oder Hosentaschen. Nein, sie leiten eines der wenigen Geschäfte in Wennigsen, in denen Kunden noch mit der Deutschen Mark bezahlen können. „Bevor Sie Ihre D-Mark verbrennen – Bei uns können Sie mit D-Mark einkaufen“, steht auf der Internetseite des Modegeschäfts Müller. Und viele nutzen dieses Angebot. Mehr als 100.000 D-Mark haben sie über die Jahre schon angenommen.

Unter den D-Mark-Scheinen, mit den Kunden im Modegeschäft Müller bezahlen, ist auch ein 50-Mark-Schein von 1980. Quelle: Lisa Neugebauer

Nach Angaben der Deutschen Bundesbank waren Ende November 2019 Mark und Pfennig im Gesamtwert von 12,46 Milliarden Mark (6,37 Milliarden Euro) noch nicht umgetauscht. Die hohe Zahl wundert die Müllers überhaupt nicht. „Wir erleben es ja fast wöchentlich, dass unsere Kunden D-Mark mitbringen“, sagt Ladenchefin Constanze Müller. Sie führt das Geschäft in fünfter Generation. Zusammen mit ihrem Vater Hans Müller bringt sie das gesammelte Geld regelmäßig zur Bank nach Hannover.

Kundin kam mit Tausenden Pfennigen

„Meistens finden die Kunden das Geld, wenn sie die Wohnung von Verstorbenen ausräumen“, sagt Constanze Müller. „Da lag dann der Sparstrumpf unter der Matratze oder im Schrank.“ Auch geschlachtete Sparschweine, die Kunden einst als Kind gefüllt hatten, seien nicht selten.

Doch es gibt auch kuriose Geschichten: Einmal sei ein Mann mit zwei 1000-D-Mark-Scheinen gekommen, erzählt Hans Müller. „Die hatte er jahrelang als Lesezeichen benutzt.“ An eine andere Kundin erinnert sich Constanze Müller noch gut. „Sie brachte eine Dose mit Tausenden Pfennigen zu uns“, erzählt sie. Nicht nur, die Ladeninhaber das Kleingeld mühselig zählen mussten – „die Kasse muss ja stimmen“ –, „ich musste das Geld ein ganz schönes Stück durch Hannover tragen“, berichtet die 38-Jährige. „Das war sehr schwer.“

„Man wird nostalgisch“

Das Geld bis nach Hannover in die Deutsche Bundesbank zu fahren, sei schon ein gewisser Aufwand, erzählen die Müllers. „Wir machen das aus Spaß, Interesse und Neugier“, sagt die Tochter. „Man erinnert sich dann auch an seine Jugend und wird nostalgisch“, ergänzt der Vater. Das Geld schauen sich die Müllers immer ganz genau an, bevor sie es wegbringen. „Manchmal sind ungewöhnliche Scheine dabei“, sagt die Ladenchefin. Gerade habe jemand einen alten 50-D-Mark-Schein von 1980 mitgebracht. „Den sieht man dann doch seltener“, sagt Constanze Müller.

In der Regel habe die D-Mark keinen Wert über den Münzwert hinaus. „Es gibt aber einige seltene Drucke, die Sammlerwert haben“, sagt Hans Müller. So zum Beispiel ein 1950 geprägtes 50-Pfennig-Stück. Die Prägestätte Karlsruhe prägte in diesem Jahr irrtümlich 30.000 Exemplare mit der Inschrift „Bank Deutscher Länder“ statt „ Bundesrepublik Deutschland“. So eine Münze ist etwa 800 Euro wert. „Leider war bei uns noch keine dabei“, sagt Constanze Müller.

Angebot lohnt sich

Für die Kunden sei das Angebot einfach praktisch, sagt Hans Müller. So ersparten sie sich die Zeit und den Weg zur Landeszentralbank. „Und für uns lohnt es sich“, ergänzt er. Denn den Kunden wird der Gegenwert nicht ausgezahlt, sondern sie können sich im Laden etwas aussuchen oder erhalten einen Gutschein. „Nur den Kassenherstellern ist immer schwer zu vermitteln, dass wir immer noch D-Mark in die neue Kasse eingeben können müssen“, sagt Constanze Müller. „Da werden wir erst einmal komisch angeguckt.“

Von Lisa Neugebauer