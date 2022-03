Wennigsen

345.000 Euro kann Wennigsen aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ abschöpfen. Mit einem neuen Spielplatz an der Degerser Straße und einem Blinden-Ortsmodell auf dem Hagemannplatz standen die ersten Projekte schnell fest. Nun haben sich Gemeindeverwaltung und Arbeitsgemeinschaft (AG) Perspektive Innenstadt auf vier weitere denkbare Vorhaben für Wennigsen verständigt, die mit Fördergeldern aus dem Landessofortprogramm realisiert werden könnten.

Graben steht unter Denkmalschutz

Der Mühlenbetriebsgraben ist stellenweise sanierungsbedürftig und soll aufgewertet werden. Nächste Woche Mittwoch soll es mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) eine Ortsbegehung geben. Der künstlich angelegte Graben steht unter Denkmalschutz und wird gespeist durch den Wennigser Mühlbach, von dem er am westlichen Rand Wennigsens abzweigt. An ihm lagen ehemals sieben Wennigser Mühlen. Davon stehen heute nur noch das Heimatmuseum und die Mittelmühle. Die Untere Mühle oder Klostermühle wurde 1960 abgerissen. Kurz nach dem Garten des Klosters Wennigsen mündet der Mühlenbetriebsgraben wieder in den Mühlbach. 

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gut aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft: Das Projekt Mühlenbetriebsgraben ließe sich leicht mit dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger nach mehr Orten der Begegnung verknüpfen, sagt Wirtschaftsförderin und Arbeitsgruppenleiterin Maike Bormann. Bei der Online-Bürgerbefragung, bei der die Verwaltung von den Wennigserinnen und Wennigsern wissen wollte, wofür die Fördermittel aus „Perspektive Innenstadt“ ausgegeben werden sollen, waren insgesamt 87 Einträge eingegangen. Alles sehr kleinteilig, und auch viele Doppelungen seien dabei gewesen, sagt Bormann. Der mehrfach geäußerte Wunsch nach mehr Sitzbänken und auch Spieltischen für draußen ließe sich mit dem Mühlenbetriebsgraben aber gut verbinden, findet sie.

Begrüntes Dach für Kita Vogelnest?

Die weiteren Projekte, die möglicherweise über „Perspektive Innenstadt“ angegangen werden, sind eine Begrünung der Turnhalle im Lindenfelde, eine neue Weihnachtsbeleuchtung und eine Dachbegrünung für die Kita Vogelnest. Der Kindergarten sollte eigentlich schon beim Bau ein begrüntes Dach bekommen, aus Kostengründen wurde das damals aber zunächst verworfen.

Verwaltungsseitig wird nun zunächst geprüft, welches dieser Projekte umsetzbar wäre – und überhaupt sinnvoll ist. So würde die Verwaltung unter anderem für die marode Turnhalle im Lindenfelde lieber erst das Ergebnis der noch ausstehenden Machbarkeitsstudie bezüglich einer Sanierung abwarten, bevor man voreilig irgendeine Entscheidung über eine Fassadenbegrünung trifft. Was sei zum Beispiel, wenn die Turnhalle doch abgerissen werden muss? „Unter Umständen müssen wir dann die Förderung zurückzahlen“, sagt Bormann.

345.000 Euro für den Ortskern

Insgesamt darf Wennigsen 345.000 Euro an EU-Fördergeld aus dem Landessofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ für seinen Ortskern ausgeben. Bis zum 31. März muss mindestens ein Antrag samt Projektbeschreibung und zumindest grober Kostenschätzung bei der NBank gestellt sein. Um den Rest zu beantragen, ist dann Zeit bis zum 30. Juni, damit das Budget nicht verfällt. Gefördert werden auch nur Maßnahmen, die bis zum 31. März 2023 abgeschlossen werden können. Die Förderquote beträgt 90 Prozent – das heißt, die Gemeinde muss nur 10 Prozent, insgesamt also maximal 34.500 Euro, gegenfinanzieren.

Für den Spielplatz und das Blinden-Stadtmodell bereitet die Verwaltung gerade Beschlussvorlagen für den Rat am 17. März vor, damit die entsprechenden Gelder in den Haushalt eingestellt werden.

Von Jennifer Krebs