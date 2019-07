Wennigsen

Fußball bringt Menschen zusammen: Diese Erkenntnis hat sich die Ü60-Mannschaft des TSV Wennigsen zu Herzen genommen. Seit mittlerweile vier Jahren trainieren die Senioren gemeinsam mit Flüchtlingen – und tragen mit diesem Projekt in Kooperation mit Miteinander in Wennigsen unkompliziert zur Integration bei.

Alt und Jung spielen gemeinsam

Das vierjährige Bestehen haben die Hobby-Kicker nun gefeiert – und sich dabei an die Gründungszeit erinnert. 2015, zu Zeiten des großen Flüchtlingsandrangs, beschlossen die „Oldies“ auf Anregung der Flüchtlingsinitiative Welcome (heute Miteinander in Wennigsen), Flüchtlinge mitspielen zu lassen, sagt Jürgen Welk, der nicht nur mitspielt, sondern auch zum Miteinander-Vorstand gehört. Er war es auch, der vor vier Jahren die Idee zu dieser Kooperation hatte.

Ein Bild aus den Anfangstagen: Von Anfang an sind beim Training sowohl die Flüchtlinge als auch die Ü60-Fußballspieler des TSV Wennigsen am Ball mit großem Einsatz dabei. Quelle: Carsten Fricke (Archiv)

„Viele Geflüchtete waren damals deutlich jünger als die Spieler der Ü60, sodass diese Entscheidung spielerisch und konditionell eine große Herausforderung war“, sagt Welk und ergänzt: „Doch nach einer kurzen Anlaufphase hatte sich das Ganze dann schnell eingespielt und funktioniert bis heute.“

Neue Spieler sind willkommen

Mittlerweile sind viele der Flüchtlinge in ihre Heimat zurück gegangen, haben den Wohnort gewechselt oder mussten aus anderen Gründen die Gruppe verlassen. Andere sind dafür nachgerückt. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.

Wer mittrainieren will, der kann einfach zum Training kommen. Die Gruppe spielt jeden Dienstag von 18.30 bis 20 Uhr auf dem Rasenplatz hinter der Sporthalle der Sophie-Scholl-Gesamtschule und im Winter in der Halle der Grundschule am Lindenfeld. Weitere Informationen gibt Jürgen Welk auch unter Telefon (05103) 1582.

Sport verbindet

Dass Sport verbindet zeigt auch die Kampagne „Mach mit!“ vom Wennigser Präventionsrat. Dank einem Infoprospekt wird allen Interessierten der Zugang zu Vereinen und deren Angeboten erleichtert. Der Präventionsrat wünscht sich mehr Integration durch Sport, und da dies natürlich auch für Deutsche gilt, wurde die Aktion bewusst offen konzipiert und ist von jedem nutzbar.

Von Lisa Malecha