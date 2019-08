Digitales Bestellsystem, Tischservice, USB-Anschlüsse an den Tischen – die McDonald’s-Filiale an der Bundesstraße 217 in Wennigsen-Holtensen wird zu einem Restaurant der Zukunft umgebaut. Die Filiale von Franchisenehmer Dieter Thomas Schubert öffnet wieder am Freitag, 16. August.