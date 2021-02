Wennigsen

Aus der Traum? Schon seit einem halben Jahr ist der Pumptrack-Parcours am Bröhnweg asphaltiert und sieht schon ziemlich fertig aus. Doch nun steht fest: Die neue, 180.000 Euro teure Skateranlage in Wennigsen muss möglicherweise wieder abgerissen werden, weil der Untergrund nicht hält.

Entwässerung funktioniert nicht

Bürgermeister Christoph Meineke bestätigte: „Es zeichnen sich zwei Probleme ab: Der Unterbau ist aus unserer Sicht kritisch und wurde nicht fachgerecht erstellt. Auch ist die Entwässerung nicht funktionsfähig, was bei Regenfällen bereits dokumentiert worden ist.“

Die Skateranlage ist aktuell noch eine Baustelle und darf nicht betreten werden. Quelle: Jennifer Krebs

Etliche Biker und Skater probieren den neuen Skatepark in Wennigsen derweil bereits aus. Drei Jungs (13) aus Egestorf und Barsinghausen sind bei diesem schönen Wetter fast jeden Nachmittag dort, erzählen sie. Und sie finden: „Hier in Wennigsen ist es viel cooler als in Barsinghausen.“ Dort seien die Rampen aus Holz. Aber auf Asphalt lasse es sich viel besser fahren.

Gelände darf nicht betreten werden

Erlaubt ist dies aber noch nicht, wie der Bürgermeister wiederholt betont: „Die Skateranlage ist aktuell noch eine Baustelle und noch nicht von uns abgenommen. Daher ist sie auch entsprechend gesperrt.“ Die Gemeinde hat das Planungsbüro aufgefordert, bis zum 1. März Stellung zu beziehen und die entsprechenden Nachbesserungen und Nachweise zu erbringen. „Wir erwarten jetzt eine Reaktion, gegebenenfalls durch Neubau der Anlage“, sagt Meineke.

Jugendliche an Planung beteiligt

Die Jugendlichen warten schon seit über 15 Jahren darauf, dass die Skate- und Bikeanlage in Wennigsen kommt. Damit der Pumptrack, der auch mit BMX-Rad, Skateboard, Longboard, Scooter und Inlinern genutzt werden kann, tatsächlich ihren Wünschen entspricht, waren sie an den Planungen beteiligt. Es gab mehrere Workshops, bei denen die Jugendlichen gemeinsam mit Architekt Dirk Lücke, der selbst Skater ist, ihre Skaterouten und ihren Bike-Trail entwickelten.

Eröffnung immer wieder verschoben

Im vergangenen Sommer ging es dann schnell: Keine zwei Wochen hatte die Baufirma gebraucht, um am Bröhnweg neben dem Elan-Parkplatz gegenüber des Wasserparks den asphaltierten Kurs mit modellierten Bodenwellen und Steilkurven zu bauen. Spätestens bis zu den Herbstferien im Oktober, so hieß es damals, sollte der neue Skatepark eröffnet sein. Dann war von spätestens bis Ende des Jahres die Rede.

Nun muss möglicherweise wegen baulicher Fehler noch mal abgerissen und neugebaut werden.

Von Jennifer Krebs