Nachdem das Land Niedersachsen nach jahrelangem Hin und Her kürzlich angekündigt hat, das Gelände der alten Polizeischule in der Wennigser Mark nun doch veräußern zu wollen, zeigt die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) nach wie vor Interesse. Die Projektleiterin und stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der NLG in Hannover, Andrea Gremmer, bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung: „Es besteht Kontakt zum Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften. Eine erste Besichtigung hat stattgefunden.“

Die NLG erstellt derzeit eine interne Machbarkeitsstudie für die Revitalisierung des 5,3 Hektar großen Areals mit zugehörigen Kostenschätzungen. Es werde für das Areal mehrere Interessenten geben und die Vergabe erfolge nach den Richtlinien des niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften, erklärt Gremmer. Das Gelände sei noch weiter von der Natur zurückerobert worden. „Alle Gebäude sind jetzt abgängig. Vorbereitende Gutachten über Gebäudeschadstoffe und Bodenbelastungen müssen erstellt werden.“

Die Belegschaft der Polizeischule in der Wennigser Mark ist 2008 nach Nienburg umgezogen. Seitdem stehen große Teile des Areals, die Schulungsgebäude und Unterkünfte leer. Bis 2015 wurde immerhin noch die Sporthalle genutzt. Das Betreten ist untersagt und gefährlich. Schilder am verschlossenen Eingangstor warnen. Trotzdem musste die Polizei in den vergangenen Monaten mehrfach wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zur alten Polizeischule ausrücken.

Achtung Lebensgefahr: Die Schilder warnen, trotzdem musste die Polizei schon öfter wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zur alten Polizeischule ausrücken.

Die Polizeischule wurde 1972 erreichtet. Knackpunkt ist die riesige in einen Hang eingelassene Tiefgarage mit sechs Metern Höhe. Zuletzt war im Jahr 2014 ein Anlauf unternommen worden, das Gelände zu bebauen. Geplant hatte die NLG damals ein Neubaugebiet mit 61 Wohneinheiten – Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser, aber auch Doppelhaushälften und Reihenhäuser. Die Sporthalle sollte stehen bleiben. Zu einem Vertragsabschluss kam es damals nicht, weil die Polizei irgendwann doch in Erwägung gezogen hatte, das Gelände zu Trainingszwecken wieder selber zu nutzen.

Die alte Planung, sagt Gremmer, müsste mit Sicherheit an die heutige Marktsituation angepasst werden. Hier gebe es allerdings noch keinen neuen Entwurf und auch noch keine Abstimmung mit Ortsrat und Gemeinde. Das Gelände in der Wennigser Mark sei wegen der naturnahen Lage am Naherholungsgebiet Deister so attraktiv für die NLG. Wennigsen mit einer hervorragenden Infrastruktur und der guten Anbindung an den ÖPNV liege außerdem in der Nähe.

