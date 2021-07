Wennigsen

Der Nabu Wennigsen legt kräftig zu: Trotz der vielen Restriktionen während der Corona-Pandemie ist die Mitgliederzahl des Ortsvereins Wennigsen durch intensive Werbung um etwa 100 Personen auf aktuell 496 gestiegen. Der Vorstand freut sich darauf, noch in diesem Jahr das 500. Mitglied begrüßen zu dürfen.

Die aktuelle Entwicklung des Vereins war eines der Themen bei der Jahresversammlung am Freitag, die unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Hygienevorschriften im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck durchgeführt wurde.

Dort wurden der Vorsitzende Gerhard Krick und seine Stellvertreterin Astrid Wendt in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Wolf-Tammo Nolden (Kassenwart) und Helmut von Roden (Schriftführer).

Nabu sucht Partner

Für den Rest des Jahres plant der Nabu einige Ausflüge in die Natur und den Bau eines großen Insektenhotels für seine Streuobstwiese. Zur Förderung der Artenvielfalt und Realisierung des Niedersächsischen Weges sucht der Nabu Projektpartner, etwa Landwirte oder Körperschaften, die Flächen oder Wege- und Gewässerseitenränder zur Bepflanzung mit Bäumen und Hecken zur Verfügung stellen, um Biotopvernetzungen zu ermöglichen. Der Grundgedanke des niedersächsischen Weges: Landwirte in Niedersachsen sollen der Natur mehr Raum geben – und dafür entschädigt werden.

Bei der Versammlung gab es auch einen Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020. Der Vorstand berichtete, dass trotz der Kontaktbeschränkungen im Vorjahr einige Aktionen durchgeführt werden konnten: So wurde Anfang des Jahrs 2020 eine Nisthilfe für Weißstörche in Degersen errichtet, Bänke am Wennigser Mühlbach und in der Degerser Feldmark erneuert und Nistkästen gereinigt und ergänzt. Die Biotopflächen in Holtensen und am Mühlbach wurden mit Hilfe von Helfern aus dem Musicon und gewerblichen Helfern gepflegt.

Von Lisa Malecha