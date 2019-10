Wennigsen

Die Wennigser Gruppe des Naturschutzbunds ( Nabu) und die in diesem Jahr gegründete Gruppe Wennigsen for Future rufen für Donnerstag, 31. Oktober, ab 11 Uhr zu einer Baumpflanzaktion auf der Wiese am Mühlbach am Ortsausgang Richtung Sorsum auf. Gemeinsam sollen dann Obstbäume gepflanzt werden.

Bäume sind ein Beitrag zum Klimaschutz

Die Idee dazu kam bei einem der Treffen auf, zu dem der Nabu regelmäßig örtliche Vereine und Interessierte einlädt, um Maßnahmen zum Klimaschutz auf örtlicher Ebene zu besprechen. Ein Thema war dabei das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern im Gemeindegebiet. Die Wennigser Gruppe machte den Vorschlag zur gemeinsamen Pflanzaktion, um praktisch etwas umzusetzen, was nachhaltig und langfristig die Umwelt verbessern kann.

Zwei Flächen des Nabu befinden sich nördlich und südlich des Mühlbachs an der Landesstraße Richtung Sorsum. Auf der nördlichen Fläche am Mühlbach weiden regelmäßig Schafe. Hier will die Gruppe mehrere absterbende Obstbäume ersetzen und zwischen die alten vorhandenen ebenfalls neue Bäume setzen. Auf der südlichen Fläche ist bereits vor rund 25 Jahren eine alte Streuobstwiese angepflanzt worden, auf der heute große, alte Obstbäume wachsen. Dort haben die Mitglieder in diesem Jahr Blühinseln für Insekten ausgesät.

Alte Apfelsorten erinnern an Reformation

Bei der Pflanzaktion am Donnerstag sollen Wildobst- und Kulturobstbäume verwendet werden – darunter drei alte Apfelsorten, die auch zum Andenken an den Reformationstag anknüpfen sollen. Denn ein bekannter überlieferter Ausspruch Martin Luthers laute: „Wenn morgen die Welt untergehen sollte, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum.“

Wer mithelfen möchte, ist willkommen und kann einfach auf der Wiese vorbeischauen. Für die Unterstützung bei weiteren Aktionen können Interessierte eine E-Mail an info@nabu-wennigsen.de senden oder sich direkt bei der Gruppe Wennigsen for Future melden.

Von Sarah Istrefaj