Wennigsen

Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiter des Vereins Musicon keine Schweißperle gescheut und den Naturschutzbund (Nabu) tatkräftig bei der Pflege der Biotope unterstützt. Ob Mähen mit der Sense und Abharken des Mahdguts oder Nistkästen reinigen, die Frauen und Männer des sozialkünstlerischen Ateliers haben einmal mehr mit angepackt. „Wir brauchen immer wieder mal Hilfe bei den Biotopen, und da hat sich die Zusammenarbeit bewährt“, sagt der Nabu-Vorsitzende Gerhard Krick. Zum Dank durfte Musicon nun zum zweiten Mal die Äpfel am Wennigser Mühlbach ernten.

Die Mitarbeiter von Musicon helfen nicht nur beim Äpfelpflücken, sondern vor allem bei der Biotoppflege. Quelle: privat

175 Liter abgefüllt

270 Kilogramm schwer wog die diesjährige Ernte, die erneut zu Apfelsaft verarbeitet worden ist. Damit bleibt sie allerdings etwas hinter dem Ertrag des Vorjahres zurück. Waren es 2020 noch rund 188 Liter, so sind es diesmal nur 175 Liter, die in Fünf-Liter-Kartons mit innenliegendem Plastikschlauch verfüllt wurden. Krick nennt dafür mögliche Gründe. Zunächst könne dies ein allgemeiner Trend sein. In dieser Saison sei die Ernte in der Region generell schwächer ausgefallen.

Doch ein anderes Problem war in diesem Jahr besonders auffällig. „Am Mühlbach wurde vor unserer Aktion schon reichlich geerntet“, sagt der Nabu-Vorsitzende, „als wir kamen, war stellenweise schon nichts mehr da.“ Dies sei nicht im Sinne des Nabu. Es sei zwar ok, dass Spaziergänger immer mal wieder ein paar Äpfel pflückten, nicht aber, dass Unbekannte mit ganzen Kisten anrückten. Schließlich bezahlten die Nabu-Mitglieder mit ihren Beiträgen dafür. Noch dazu würden die Äpfel bereits abgeerntet, bevor sie reif seien. Normalerweise nutze der Nabu den Beginn der Erntezeit immer für eine öffentliche Verkündung, das habe sich in diesem Jahr jedoch nicht gelohnt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Streuobstwiesensaft ist besonders hochwertig

Krick zeigt sich dennoch erfreut über den Apfelsaft der Streuobstwiesen. Er sei besonders hochwertig und gesund, da die Bäume weder gespritzt noch gedüngt wurden und die alten Obstsorten besonders viele gesundheitsfördernde Polyphenole enthalten. „Außerdem hat der Plastiksack in dem Fünf-Liter-Karton den Vorteil, dass keine Luft hineingelangt. So ist der Saft auch nach dem Öffnen noch zwei Monate lang haltbar“, sagt Krick. Und die Kartons hätten gegenüber den Flaschen aus dem Vorjahr den weiteren Vorteil, dass es keinen Pfand darauf gebe. Die Flaschen seien nämlich kaum zurückgegeben worden.

Die Idee zu der gemeinsamen Aktion war 2020 entstanden, nachdem Musicon beim Nabu angefragt hatte, ob die Naturschützer das Projekt „Sozial Vital“ unterstützen wollten. Bei dem Projekt geht es darum, das Gemeinwesen zu stärken und die Inklusion zu fördern. Kurzerhand schlug Krick gemeinsame Arbeitseinsätze von Nabu und den sieben Mitarbeitern mit psychischen Beeinträchtigungen von Musicon vor.

Es war damals die erste Zusammenarbeit im Rahmen des innovativen Inklusionsprojekts der sozial-künstlerischen Stätte. Ein Jahr später hat sich diese etabliert. „Als nächstes wollen wir in Holtensen ein ortsfestes Insektenhotel bauen“, verrät Krick.

Der Wennigser Apfelsaft ist werktags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr bei Musicon, Albert-Einstein-Straße 2, erhältlich. Ein Fünf-Liter-Karton kostet 9 Euro.

Von Sarah Istrefaj