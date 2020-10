Wennigsen

Die Empörung in Wennigsen ist groß, nachdem Lehrer und Kinder der Grundschule Bredenbeck bei ihrem Fahrradtraining massiv von Autofahrern bedrängt und zum Teil auch beleidigt worden sind.

Und auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) Wennigsen beteiligt sich an der Diskussion und fordert erneuert die Einrichtung von Fahrradstraßen vor den Wennigser Schulen. Die Vorfälle beim Fahrradtraining der Grundschule nehme der ADFC zum Anlass, seine Forderung noch einmal zu bestärken, heißt es. Auf Fahrradstraßen haben Fahrradfahrer Vorrang vor dem Kraftfahrzeugverkehr, sie dienen der Verkehrssicherheit. „Einige Kommunen in der Region Hannover haben deshalb insbesondere die Schulwege zu Fahrradstraßen firmiert und hiermit durchweg gute Erfahrungen gemacht“, teilen die beiden ADFC-Sprecher Ingo Laskowski und Axel Lambrecht mit.

Fahrradstraßen schon 2017 beantragt

Im Rahmen der Wennigser Radschulwegplanung waren 2016 die Hauptrouten der Schüler ermittelt worden, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Der ADFC hatte daraufhin nach Absprache mit den damaligen Schulleiterinnen 2017 bei der Verkehrsbehörde der Region Hannover beantragt, dass die Hagemannstraße zwischen den Straßen Im Lindenfelde und Wiesenstraße, Im Lindenfelde selbst, der Bürgermeister-Klages-Platz und der Schulweg zu Fahrradstraßen werden.

„Trotz mehrmaliger Erinnerungen wurde der Antrag bisher nicht beschieden. Der ADFC hat die Region nun erneut daran erinnert und hofft, dass durch die Vorkommnisse frischer Wind in die Bearbeitung kommt“, teilen die ADFC-Sprecher mit.

Geht es nach dem ADFC, soll es bald Fahrradstraßen vor den Wennigser Schulen geben. Quelle: dpa (Symbolbild)

„Rücksichtnahme für viele ein Fremdwort“

Auch das Ehepaar Gun und Hartmut Wittrien, kennt die Problematik. Gun Wittrien, die bei den Grünen und stellvertretende Bürgermeisterin von Wennigsen ist, und ihr Mann Hartmut, der sich beim ADFC engagiert, haben sich dazu als Privatpersonen zu Wort gemeldet. „Seit mittlerweile zwölf Jahren sind wir zu 100 Prozent Radfahrer und ohne eigenes Auto unterwegs“, sagen beide. In dieser Zeit hätten sie sich von Autofahrern allerhand gefallen lassen müssen: Überholen mit 30 Zentimeter Abstand, aggressives Vorbeidrängeln mit anschließendem Abbremsen, missachten der Vorfahrt, sinnfreies Gehupe und Rumgepöbel. „All das entlockt uns oft nur noch ein ermüdetes Abwinken“, teilt das Ehepaar mit.

Auch in Wennigsen sei es leider so, dass bei vielen Autofahrern mit dem Anlassen des Motors Rücksichtnahme gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern zu einem Fremdwort wird und vollständig auf der Strecke bleibt. „Die zunehmende Aggressivität der Vierrädrigen beobachten wir nicht erst seit Corona“, sagen beide. „Ich fahre Auto (und will vor dir an der roten Ampel stehen) – mach gefälligst Platz", dies scheine ihrer Meinung nach mehr und mehr zur gängigen Grundhaltung zu werden.

Verhalten ist „unentschuldbar“

Doch damit, dass nun schon Viertklässler beim Fahrtraining bedrängt werden, sei für sie eine neue Stufe erreicht. „Mal davon abgesehen, dass es sich hier zum Teil um Straftaten handelt: Dieses eigennützige und bösartige Verhalten, um ein paar Sekunden schneller am Ziel zu sein, ist schlicht ekelerregend. Es gibt dafür keinerlei Entschuldigung“, kritisieren die Eheleute.

Auch in den sozialen Netzwerken wurde das Thema nach dem Bericht dieser Zeitung diskutiert. „Selbst mitbekommen! Sorry, aber mal wieder waren es ältere Autofahrer, die auf das Kind zugefahren sind, um ihm klar zu machen, dass das eine Straße ist und kein Radweg. Einfach unglaublich!“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer ergänzt: „Mein Schnitt liegt bei ein- bis zweimal Hupen, Bedrängen, Nötigen, Ausbremsen, zu dicht überholen, Fenster runterkurbeln und mich belehren, wo überall angeblich der Radweg sei oder einfach Pöbeln je Kilometer.“

