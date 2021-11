Degersen

Degersens legendäre Dorfkneipe lässt es wieder krachen: Für den Nikolausrock in der Tenne am Sonnabend, 4. Dezember, ist die Coverband Bitter Sweet Alley gebucht. Es ist das erste Konzert in dem Gasthaus seit fast zwei Jahren – „und wir freuen uns darauf, wieder loslegen zu können“, sagen Tenne-Chefin Monika Meyer und Frank Koch.

Im Frühjahr 2022 soll es dann mit den Live-Konzerten wieder richtig losgehen und möglichst monatlich wieder jeweils eine Veranstaltung stattfinden – wenn es die Corona-Lage erlaubt.

„Der Aufwand wäre zu groß gewesen“

Die letzte Open Stage in der Tenne ist lange her. Im Februar 2020 war der letzte Gig, als die Band Else Rockt auftrat. Dann kam Corona – keine einfache Zeit für die Kultkneipe in Degersen. „Wir mussten alle Veranstaltungen absagen“, sagt Koch. Man hätte zwar ständig im Austausch mit dem Ordnungsamt gestanden. Aber der Aufwand wäre schlichtweg zu groß gewesen, sagt Koch. Allein das viele Personal, das man für eine Konzertveranstaltung gebraucht hätte, hätte den Rahmen gesprengt. Und dann hätten sicherlich auch die Besucher nicht viel Spaß gehabt. „Niemand hätte sich frei bewegen können“, sagt Koch.

Ohne Abstand und ohne Maske

Ab November 2020 war die Tenne dann ganz zu. Erst im Juli durfte die Kneipe unter Auflagen wieder aufmachen – „immerhin“, sagt Wirtin Meyer. Anfangs galt die 3-G-Regel, seit kurzem gilt aber 2 G. Das heißt: Menschen, die nicht gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind, erhalten keinen Zutritt. Dafür kann auf Abstand und Maske verzichtet werden. Auf 2 G zu gehen, sei überhaupt keine Frage gewesen, sagt Koch. Leider zeige nicht immer jeder Gast Verständnis für die Vorschriften. Auch die Mitarbeiter, die wie jetzt beim Nikolausrock in der Tenne aushelfen, seien alle geimpft, betont Koch.

Er und Meyer möchten die Gelegenheit nutzen, um sich bei den Stammgästen zu bedanken. Sie seien es, die der Tenne durch die Corona-Zeit helfen würden. Momentan ist das Gasthaus nur noch freitags geöffnet. Für eine handvoll Leute lohne es sich nicht, auch den Sonnabend noch aufzumachen. „Viele sind einfach noch vorsichtig und trauen sich gar nicht, in die Kneipe zu gehen“, sagt Meyer. Sie und auch Koch vermissen die Zeit vor Corona. „Was haben wir hier schon gefeiert“, sagt die Tenne-Chefin. Zum 20-Jährigen vor vier Jahren, als Illegal 2001 die Tenne rockte, war es im Saal rappelvoll mit 400 Gästen.

Zehn Jahre Open Stage

Beim Nikolausrock soll es aber endlich wieder hoch hergehen in der Tenne. Die Live-Open-Stage-Konzerte gibt es inzwischen seit über zehn Jahren, da könne ja nicht einfach so Schluss damit sein, findet Koch. Ums Organisatorische kümmert sich seit jeher Roland Weller von der Musikwerkstatt. Mehr als 150 Konzerte haben die Initiatoren bisher organisiert – und das alles ehrenamtlich.

Einlass für den Nikolausrock am 4. Dezember in der Tenne, In den Steinen 6, ist ab 19 Uhr. Bitter Sweat Alley spielt ab 21 Uhr. Es gilt die 2-G-Regel, möglicherweise bis dahin sogar 2G-Plus, sollte Niedersachsen diese verschärfte Regel einführen. Dann dürfen nur Geimpfte und Genesene kommen, die zusätzlich einen negativen Corona-Test dabei haben. Der Eintritt zum Nikolausrock ist frei, um Spenden wird gebeten.

