Bredenbeck

Nachdem es vor einer Woche die Einwohnerversammlung gegeben hat, werden die Bredenbecker jetzt ihre Wünsche und Sorgen zum geplanten Baugebiet am Ortsrand schriftlich an die Gemeinde formulieren. Möglichst alle Anregungen sollen durch die Verwaltung geprüft werden. „Das Schreiben geht in dieser Woche raus..