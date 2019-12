Holtensen

Der schwere Unfall am Dienstag auf der B217 in Holtensen hat die Diskussion um die Gefährlichkeit der Kreuzung neu entfacht. Uwe Kopec von der Piratenpartei, Ratsherr und Vorsitzender des Wennigser Ortsverbandes, fordert: „Es müssen nun endlich Taten folgen, die Ortsdurchfahrt in Holtensen muss entschärft werden.“

Als sofortige Maßnahme könnten schon vor der Ortschaft Streckenabschnitte eingerichtet werden, in denen die Geschwindigkeit deutlich reduziert werden muss, schlägt Kopec vor. Mittelfristig sollte dann zumindest für die Kreuzung B217/ Bredenbecker Straße eine dauerhafte Ampelblitzanlage aus allen Richtungen geprüft werden. Eine Autofahrerin hatte dort am Dienstag eine rote Ampel überfahren und war mit einem anderen Auto zusammengekracht. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Polizei : Kreuzung ist kein Unfallschwerpunkt

Die Forderung der Piratenpartei, die Kreuzung sicherer zu machen und damit nicht zu warten, bis die Ortsdurchfahrt irgendwann 2021 ausgebaut ist, ist nicht neu. Nach vielen Verstößen und Beinahe-Unfällen auf der B217 in Holtensen hatte die Wennigser Politik bereits vor über einem Jahr einen Vorstoß in diese Richtung unternommen und den Vorschlag eines fest installierten Rotlichtblitzers an der Ampel in Höhe Bredenbecker Straße auf den Tisch gebracht. Denn immer mehr Autofahrer drücken anscheinend aufs Gas, obwohl die Ampel Rot zeigt.

Als Unfallschwerpunkt stuft die Polizei die Kreuzung nicht ein. Dennoch hatte sich die Gemeindeverwaltung damals bereits erkundigt. Etwa 102.000 Euro würde so ein Starenkasten kosten. Auch bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurde damals bereits angefragt. Die verwies allerdings darauf, dass die Ampel am Knotenpunkt Bundesstraße 217/Landesstraße 389 im Zuge des Straßenausbaus ohnehin komplett erneuert wird. Sie soll mit LED-Technik, akustischen Signalen und zusätzlichen Signalen für Radfahrer ausgestattet werden. Leicht ließe sich dann auch ein Rotlichtblitzer integrieren.

„Ich sehe täglich gefährliche Situationen“

Die Vorstandsvorsitzende des Wennigser Ortsvereins der Piratenpartei, Angela Ries, wohnt in Holtensen. „Ich sehe täglich gefährliche Verkehrssituationen auf der B217, vor allem innerorts an den Ampelkreuzungen“, berichtet sie. Im letzten Augenblick werde – egal aus welcher Richtung – beschleunigt, um Kreuzungen zu überfahren. Messungen durch Polizei und Ordnungsbehörden hätten in der Vergangenheit wohl eher zu unauffälligen Ergebnissen geführt, weil die Blitzer sichtbar am Straßenrand aufgestellt werden und auch in den Medien über die Standorte berichtet wird. „Es kann doch nicht sein, das Kontrollen und Überprüfungen deswegen ins Leere laufen“, kritisiert Ries.

„Effektive Geschwindigkeitskontrollen sollten selbstverständlich sein“, meint auch Kopec, der des Weiteren davon spricht, dass die Ampelphasen an beiden Kreuzungen gegebenenfalls neu justiert werden müssten. Auch die Parkverbotszone an der Bredenbecker Straße sollte ausgeweitet werden.

