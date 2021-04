Bredenbeck

Nach einem Feuer am Sonntag im Deister, das offenbar durch eine unachtsam weggeworfene Zigarette entstanden ist, weist die Knigge’sche Forstverwaltung noch einmal ausdrücklich darauf hin: Das Rauchen im Wald ist ebenso wie das Grillen und offenes Feuer verboten. Die Forstverwaltung sieht sich aufgrund der Vorkommnisse gezwungen, künftig nicht mehr nur zu belehren, sondern wird ab sofort jeden, der dabei erwischt wird, anzeigen.

Zum Glück kein größerer Schaden

Aufmerksame Spaziergänger hatten am Sonntag den Brandgeruch und den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Brandstelle lag im Bereich des Kalenbergs ungefähr 70 Meter von einem befestigten Weg entfernt. Binnen weniger Minuten war die Feuerwehr aus Bredenbeck vor Ort, sodass sich der Schaden am Ende in Grenzen hielt. Der Brandherd lag inmitten einer gesperrten, gerade aufgeforsteten und mit Landes- und EU-Mitteln geförderten Kulturfläche. Vor eineinhalb Jahren mussten dort viele Fichten gefällt werden, weil sie vom Borkenkäfer befallen waren.

Einige Spaziergänger gehen einfach weiter

Das Spaziergänger-Ehepaar, das den Brand meldetet, habe sich umsichtig verhalten, sagt die Feuerwehr. Es habe sofort den Notruf gewählt und mit feuchter Erde versucht, das Feuer soweit wie möglich einzudämmen. Unverständnis hatte das Ehepaar gegenüber der Feuerwehr darüber geäußert, dass schon mehrere Spaziergänger vor ihnen den Brand durchaus bemerkt, aber nicht reagiert hätten. „Eine erschreckende Erkenntnis“, findet auch der Betriebsleiter der Knigge’schen Forstverwaltung, Ralf Schickhaus.

Im Wald immer auf den Wegen bleiben Jegliche Rauchentwicklung im Wald oder wahrnehmbarer Brandgeruch sollte schnellstens über den Notruf gemeldet werden. Außerdem sollten Waldbesucher nur auf den Wegen unterwegs sein. Die letzten sehr warmen und trockenen Jahre hätten den Wald geschwächt, Wald und Waldboden seien deswegen für Feuer sehr anfällig, sagen Forst und Feuerwehr. Eine nicht ganz gelöschte Zigarette könne eine Katastrophe auslösen. Auch wenn der Waldboden den Anschein mache, dass er durchfeuchtet ist, sei dies nicht der Fall. Kleine Pfützen könnten trotz eines trockenen Waldbodens vorhanden sein und so davor täuschen, dass die Brandgefahr immer noch sehr hoch ist. Des Weiteren werden neu gepflanzte Setzlinge beschädigt, wenn man nicht auf den angelegten Wegen bleibt. Nur durch ein ungestörtes Wachstum der jungen Pflanzen könne aber die Wasserhaltbarkeit im Waldboden, im vom Borkenkäfer stark befallenen und deshalb abgeholzten Bereichen verbessert werden. Dies senke dann die Waldbrandgefahr.

Die Knigge’sche Forstverwaltung kündigt für die kommenden Wochenenden vermehrt Kontrollfahrten im Deister an. Seit Beginn der Corona-Krise habe er schon öfter auf den lichten Waldflächen, die durch den Borkenkäfer und die Trockenheit geschädigt sind, Gruppen des Platzes verweisen müssen, berichtet der Betriebsleiter. Sie trafen sich dort, machten Feuer oder grillten – aus Unkenntnis der Gefahren oder aber um die Kontaktbeschränkungen zu umgehen, vermutet er.

Lesen Sie auch: Deistertag fällt erneut aus – neuer Termin steht schon fest

Bisher, sagt Schickhaus, seien alle angesprochenen Personen einsichtig gewesen und hätten das Gebiet dann auch verlassen. Aber der Vorfall am Sonntag zeige, dass mit den weiter stark gestiegenen Zahlen an Besuchern im Wald auch das Risiko eines Waldbrandes deutlich zugenommen hat.

Von Jennifer Krebs