Impfen direkt vor der Haustür – mit diesem Prinzip will die Region Hannover die Impfkampagne vorantreiben. Das hat zunächst auch in Wennigsen geklappt. Inzwischen ist die Nachfrage in der Impfstation an der Max-Planck-Straße aber deutlich zurückgegangen. Das Angebot in dieser Woche dennoch von zwei auf vier Tage aufzustocken, sorgt daher nicht nur bei den Helferinnen und Helfern vor Ort für Stirnrunzeln. Für die nächste Woche sind jedenfalls nur halb so viele Termine angekündigt.

Nur 11 Impfwillige pro Stunde

45 Menschen haben sich am Dienstag bis 14 Uhr im Wennigser Impfzentrum impfen lassen. Seine Türen geöffnet hatte die Einrichtung um 10 Uhr. Pro Stunde haben die Helferinnen und Helfer also rund 11 Personen geimpft. Einer der beiden Ärzte, die an diesem Tag die Aufklärungsgespräche durchgeführt haben, ist Jörg-Reinhard Meyer. Grundsätzlich sei er nicht gegen das mobile Impfen, betonte er. Über die geringe Nachfrage sei er dennoch verwundert.

„Ich fühle mich deplatziert“

„Ich fühle mich deplatziert“, sagte Meyer. Besser geeignet wäre ein zentraler Platz gewesen, an dem Passanten auf die Impfteams aufmerksam würden. Für das doppelt besetzte Team sei an diesem Tag auf jeden Fall zu wenig zu tun gewesen. Das Impfen nicht nur den Hausärzten zu überlassen, findet Meyer derweil richtig. „Der Hausarzt muss das neben dem täglichen Bedarf machen“, erklärte er.

Das Gebäude in der Max-Planck-Straße 12 ist alles andere als zentral. Für die Abläufe beim Impfen sei es aber besonders gut geeignet, erklärt ein Mitglied des Krisenstabs der Gemeinde Wennigsen. Besonders die Halle am Eingang, in der man im Warmen auf seine Impfung warten kann, sei ein Vorteil des Hauses, in dem zuvor Flüchtlinge untergebracht waren. Da die Immobilie der Gemeinde gehöre, fielen zudem kaum Kosten durch die Nutzung an – ein weiteres Plus für das schuldengeplagte Wennigsen.

Vor Weihnachten war die Nachfrage nach Impfungen deutlich größer, erinnert sich der Gemeindeangestellte. Es hätten sich teils lange Schlangen gebildet, am Tag wurden rund 120 Menschen geimpft. Nach den Festtagen sei die Nachfrage aber gesunken. Vorbereitet sind die Impfteams auf bis zu 300 Personen pro Tag. Die überbleibenden Impfdosen werden aber nicht entsorgt. Gekühlt gelagerte Ampullen könnten in den nächsten Tagen weitergenutzt werden und bereits aufgezogene Spritzen würden nach Feierabend zu anderen Impfstellen gebracht, berichtet Juliane Framme. Die Medizinstudentin gehört zum Impfteam und verabreicht die Vakzine.

Zeiten werden wieder runtergefahren

Dass nun parallel zu der abnehmenden Patientenzahl die Öffnungszeiten erweitert wurden, gehe auf einen Vorschlag der Region zurück. Diese biete den Gemeinden regelmäßig Kapazitäten an. Ablehnen habe man die Ausweitung nicht wollen, immerhin habe es zuvor auch schon lange Warteschlangen und Rufe nach weiteren Angeboten gegeben. Nun werden die Zeiten angesichts der nun schwindenden Nachfrage jedoch wieder runtergefahren. In der kommenden Woche ist das Zentrum am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Januar, von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Gemeinde will besser werben

In Zukunft will die Gemeinde besser auf die Impfmöglichkeit aufmerksam machen. So überlege man, mit großen Bannern in Geschäften auf die Öffnungszeiten hinzuweisen. Ein zentraleres Gebäude habe man bisher nicht gefunden. Es gebe zwar ein leerstehendes Geschäft im Innenstadtbereich, das sei aber zu klein für eine Impfstraße.

„Ich glaube, sowas ist schon wichtig“

Einer der Impfwilligen am Dienstagmittag war Jens Rachfahl. „Ich glaube, sowas ist schon wichtig“, sagte er während er die vorgeschriebenen 15 Minuten nach der Impfung abwartete. Sein Impftermin beim Betriebsarzt sei erst Ende des Monats. So konnte sich der Wennigser ohne Wartezeit schon früher immunisieren lassen. Gerade für Menschen, die wegen ihres Berufes nicht so flexibel seien, sei das mobile Impfen ein gutes Angebot, sagte er.

