Hannover

25 über Dreijährige und zwölf Krippenkinder könnten in der Außenstelle des Marien-Waldorfkindergartens in Degersen betreut werden. Plätze, die die Gemeinde Wennigsen dringend benötig. Doch die Hängepartie um die Baugenehmigung auf dem Gelände des Eschenhauses geht weiter. Kaum schienen die Probleme um die Änderung des Bebauungsplanes gelöst, hat sich daraus prompt die nächste Hürde aufgebaut. Jetzt verlangt die Region vom Betreiber ein Lärmschutzgutachten. „Das wird frühestens Ende des Jahres vorliegen“, sagt Angela Schrader aus der Geschäftsleitung des Waldorfkindergartens.

Darum geht es: Das Eschenhaus liegt in der Albert-Einstein-Straße auf einer Fläche, die im Bebauungsplan ursprünglich als reines Gewerbegebiet ausgewiesen war. Eine Änderung hin zu einem Mischgebiet sollte den Weg für eine Kita-Nutzung und somit die ersehnte Baugenehmigung freimachen. Daran sind jedoch niedrigere Grenzwerte für Lärmemission geknüpft, was wiederum dem benachbarten Gartenbaubetrieb Bauchschmerzen bereitete. Inhaber Christof Dankert befürchtete einen Standortnachteil, wenn er in der Zukunft eine bestimmte Lautstärke nicht mehr überschreiten dürfte. Deshalb legte er gegen die Änderung ein Veto ein.

Gutachten kostet die Kita Zeit und Geld

Monate lang stockte die Planung, ehe die Gemeinde kürzlich die vermeintliche Lösung im Sinne aller Beteiligten präsentierte: Dankerts Betrieb wird aus dem geänderte Bebauungsplan herausgenommen und somit auch von den neuen Auflagen entbunden. Doch ganz so einfach lässt die Sache nicht klären.

Knackpunkt bleibt weiterhin offensichtlich der Lärmpegel. Maximal 60 Dezibel dürfte Dankert theoretisch auf seinem Gelände verursachen. „Aber höchstens 55 Dezibel dürfen in unserem Außenbereich zu Betriebszeiten ankommen“, erklärt Schrader. Wie die restlichen fünf Dezibel reduziert werden können, ist Sache der Kita und muss nun der Region in einem Lärmschutzgutachten vorlegen.

Ein Blick in den Innenbereich: Der Waldorfkindergarten hat das Haus von Musicon-Gründer Kurt Eschmann erworben. Bevor der Betrieb an der Albert-Einstein-Straße starten kann, muss dort noch einiges getan werden. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Die Beauftragung eines entsprechenden Gutachters kostet den Kindergarten nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Zeit. Erst in frühestens sechs Wochen werde laut Schrader das Gutachten vorliegen. Bis dahin muss geklärt werden, welche Variante zur Lärmreduzierung am sinnvollsten ist. Für Eine Schallschutzwand kommen etwa unterschiedliche Modelle, Baustoffe und Größen infrage. „Es ist auch unklar, ob die Grenzwerte nur im Außenspielbereich oder auf dem gesamten Gelände eingehalten werden müssen“, so Schrader.

Der für dieses Jahr anvisierte Baubeginn ist jedenfalls endgültig vom Tisch. Für die Waldorfkita ein weiterer Rückschlag in der Planung, die sich nun bereits über zwei Jahre hinzieht. Dabei werden in der Gemeinde freie Betreuungsplätze händeringend gesucht. Nicht nur weil es an Einrichtungen fehlt. Auch der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern ist ein Problem. In der Kita Vogelnest mussten deshalb sogar die Betreuungszeiten am Nachmittag um eine Dreiviertelstunde gekürzt werden, was die berufstätigen Eltern vor große Probleme stellte.

Waldorf-Kita überlässt Fachkräfte der Gemeinde

Die Walddorfkita hingegen hat alle Stellen besetzt und könnte loslegen. „Stattdessen überlassen wir nun erstmal unser Personal der Gemeinde“, erklärt Schrader. So könne das Betreuungsproblem zumindest an anderer Stelle gelöst werden. „Uns bleibt nichts weiter übrig, als das Gutachten abzuwarten“, so die Geschäftsleiterin. Sobald der Umfang der nötigen Schallschutzmaßnahme feststeht, werde man zudem auch finanziell in Vorleistung treten müssen.

Von André Pichiri