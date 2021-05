Argestorf

Vor etwas mehr als einem Monat berichtete die HAZ über ungewöhnliche Kunstwerke in Argestorf: Hinter dem Waldparkplatz in der Verlängerung der Lübecker Straße wiesen einige Bäume Rätsel auf – mit Symbolen in dreieckiger, runder und ovaler Form, in den Farben Weiß, Rot, Grün und Blau. Nun ist das Rätsel gelöst. Am Werk waren hier Kinder und Jugendliche.

Um es vorwegzunehmen: Nein, keine sich langweilenden Steppkes, die die Bäume beschmiert haben. Das würde den kleinen Kunstwerken auch nicht gerecht werden. „Dabei hat sich jemand etwas gedacht“, sagte Ende März auch Argestorfs Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze auf Nachfrage der Redaktion. Wer beispielsweise zwei versetzt stehende Bäume aus einem bestimmten Winkel betrachtet, schaut gewissermaßen in ein Auge, zu dem sich die beiden einzelnen Bemalungen zusammenfügen.

Naturranger haben die Kunstwerke geschaffen

Es handelt sich um Sielmanns Naturranger Deutschland. Der Verein, benannt nach dem aus vielen Fernsehauftritten bekannten Forscher Heinz Sielmann, hat auch eine Organisation im Deisterland. Dem Team Wennigsen, geleitet von Torsten Goldberg und Klaus Minkner, gehören 30 Mitglieder an. „Wir sind das ganze Jahr über draußen. Die Teilnehmer sind sechs bis 14 Jahre alt“, sagt Minkner. Zu den Projekten gehören beispielsweise Kräuterkunde, Tierbestimmungen oder das Bauen von Vogelnist-Hilfen. Die Aktion im Argestorfer Wald stand unter dem Motto „Die Augen des Waldes“. Nach rund drei Stunden konnten die Bäume gewissermaßen sehen. „Wir haben ganz normale Wasserfarbe verwendet – hätten aber nicht gedacht, dass die Farbe so gut hält und die kleinen Kunstwerke so lange sichtbar sind“, sagt Minkner und lacht.

Die Naturranger erhalten eine neue Heimat am Waldparkplatz in Argestorf. Das ist der Bauwagen, der fast fertiggestellt ist. Quelle: Stephan Hartung

Bislang waren die Naturranger in Holtensen im „Kleinen Paradies“ mit einer kleinen Hütte als Basisstation untergebracht. Das Gelände steht ihnen nicht mehr zur Verfügung – aber es gibt eine Alternative. Sogar in doppelter Hinsicht. Von der Gaststätte Möllerburg in Wennigsen habe man einen Planwagen erhalten, der sich noch in Holtensen befindet und den man seit Januar zu einem Bauwagen entwickele, sagt Minkner. „Der Umbau kommt gut voran, zum 1. Mai ist er einsatzfähig.“ Der neue Heimatstandort, und das ist die zweite gute Nachricht für die Ranger, wird auf dem hinteren Ende des Waldparkplatzes in Argestorf sein – also kurioserweise nur rund 30 Meter von den Baum-Kunstwerken entfernt.

Klaus Minkner ist einer der Leiter der Wennigser Naturranger. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Die Jugendlichen sind wetterfest

Der Bauwagen wird Materialien beherbergen wie Säge, Hammer und Nagel – und im Notfall ein Unterschlupf bei schlechtem Wetter sein. Also wirklich schlechtem Wetter. „Unsere Kinder und Jugendlichen wollen sich am liebsten draußen aufhalten. Denen macht ein bisschen Regen nichts aus, anders als so manchen Erwachsenen“, sagt Klaus Minkner mit einem Augenzwinkern.

Die nötigen Genehmigungen für den Standort haben die Naturranger bereits erhalten. Der Teamleiter berichtet von entsprechend positiven Reaktionen der Forstgemeinschaft Wennigsen-Argestorf und der Gemeinde Wennigsen, die von der Forstgemeinschaft den Parkplatz pachtet, sowie von der Region Hannover als Untere Naturschutzbehörde.

Als Entgegenkommen an die Gemeinschaft „kümmern wir uns um die Nistkästen entlang des Weges“, berichtet Minkner. Und sollte der ein oder andere Kasten irgendwann eine malerische Verzierung aufweisen, dann gibt es diesmal kein Rätsel um den unbekannten Künstler.

Von Stephan Hartung