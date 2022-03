Wennigsen

Anderer Treffpunkt, gleiches Ritual: Wie immer einmal im Monat war die Naturschutzjugend Wennigsen am Sonnabend unterwegs. Diesmal jedoch nicht wie sonst im Deister, sondern rund um den Mühlbach in Wennigsen. Den Begrüßungskreis gab es trotzdem. Annika Philipp, die mit ihrer Tochter Jasmina die Jugendgruppe betreut, erklärte den Teilnehmern die Aufgaben dieses Vormittags: Frühblüher wie Osterglocken oder Krokusse bestimmen, vor allem jedoch die Bereiche rund um das Wasser von Müll befreien.

Mit großer Motivation machten sich die jungen Naturschützer auf den Weg. Die gute Nachricht war zugleich eine schlechte: Nach rund 20 Minuten waren die vier roten Abfallsäcke, die Annika Philipp von der Abfallentsorgungsgesellschaft Aha erhalten und mitgebracht hatte, bereits gefüllt. Das verdeutlichte den Eifer der jungen Leute beim Sammeln. „Es ist aber traurig, was die Menschen alles so wegwerfen“, brachte es Dariusz auf den Punkt. Und das ist leider nicht nur am Mühlbach so.

Rausgefischt: Morten (10) holt eine Leiter aus dem Mühlbach. Quelle: Stephan Hartung

Ein Fundstück war jedoch deutlich zu groß für die Säcke und stellte auf der nach oben offenen Negativskala für weggeworfenen Müll im Wortsinn den Höhepunkt dar: eine Leiter. Sie schwamm im Mühlbach. Helfer Morten konnte sie mit einem langen Ast heranziehen und schließlich aus dem Wasser fischen. Angesichts der Flecken auf den Stufen war schnell klar: Es handelte sich um eine Malerleiter – sogar noch recht gut erhalten.

Als Ersatz wird mit gelben Säcken gesammelt

Immer mehr Kinder kamen hinzu, teilweise mit ihren Eltern, und halfen mit beim Müllsammeln. Längst setzte sich diese Aktion mit provisorisch zu nutzenden gelben Säcken fort. Zu den Fundstücken an diesem Vormittag zählten Dachplatten, Töpfe, Flaschen, Plastikteile, Glasscherben in unterschiedlichen Größen oder auch ein Messer, ein Fahrradschloss sowie Holz- und Metallplatten. „Vor zwei Jahren lag hier sogar mal eine Handtasche mit einem Geldbeutel. Das war für die Kinder natürlich spannend, weil wir damit dann zur Polizei gegangen sind“, berichtete Annika Philipp.

Gesammelt und verstaut: Ariane (9, rechts) packt mit einer Greifzange Müll in den Abfallsack von Moritz (12). Felix (8) schaut zu. Quelle: Stephan Hartung

Spannend war die Aktion diesmal natürlich auch für die Kinder, aber anstrengend ebenso. Daher hatten sich die am Ende 20 Teilnehmer nach absolviertem Arbeitseinsatz auch eine Stärkung verdient. Auf einer großen Wiese gab es ein Picknick. Philipp hatte die Belohnung mitgebracht: Rosinenbrötchen und Laugenstangen, zudem steckte in den Rucksäcken der Kinder viel Verpflegung. Kleine Ballspiele auf der Wiese rundeten das Treffen der Naturschützer ab.

Die nächste Zusammenkunft der Jugendgruppe der Naturschutzjugend findet am Sonnabend, 23. April, statt. Wie immer von 10 bis 12 Uhr, dann aber wieder mit Treffpunkt am Waldkater. Weitere Informationen über den Nachwuchs des Nabu Wennigsen sowie zusätzliche Termine können Interessierte auf www.nabu-wennigsen.de finden.