Der naturwissenschaftliche Bereich der KGS bekommt derzeit eine Generalüberholung. Eigentlich sollte das schon vor zwei Jahren passieren, nun sind die Arbeiten mit reichlich Verzögerung in vollem Gange. Bereits kurz nach den Herbstferien soll zumindest der erste Bauabschnitt fertig sein, der gesamte Bereich wird voraussichtlich ab Anfang nächsten Jahres genutzt werden können. 2,6 Millionen muss die Gemeinde schätzungsweise in den naturwissenschaftlichen Bereich investieren. Weil zuletzt Fachplaner gefehlt hatten, hatten sich Sanierungsvorhaben an der KGS verzögert.

Sanierung in zwei Bauabschnitten

Die Renovierung ist dringend notwendig, denn die Räume seien technisch noch auf dem Stand der Siebzigerjahre, sagt Henrik von Berckefeldt vom Fachbereich Bau der Gemeinde. „Zum ersten Bauabschnitt gehören drei Räume, die für den Chemie- und Physikunterricht genutzt werden können und der sogenannte Hörsaal sowie die Sammlung und ein Vorbereitungsraum für Experimente“, sagt er. Dort wird bereits seit Ende Mai gearbeitet.

Zur Galerie Die Chemie- und Physikräume sowie die Sammlung und weitere Klassenräume im Naturwissenschaftstrakt der KGS werden zur Zeit aufwendig saniert.

Die drei Klassenräume auf der Südseite des Trakts werden dann im Anschluss in einem zweiten Bauabschnitt saniert. „Diese Räume sind technisch nicht so aufwendig zu erneuern“, sagt von Berckefeldt. Daher können die Arbeiten dort schneller erledigt werden. Denn im südlichen Bereich entstehen ein Biologieraum sowie zwei „normale“ Unterrichtsräume. Dort werde daher unter anderem nicht die Entlüftung benötigt. „Dafür bekommen sie aber eine Verdunkelung, damit man dort andere Experimente, beispielsweise mit Lasern und Ähnlichem machen kann.“

Es sei eine Kernsanierung, sagt von Berckefeldt. Boden, Technik, Wände, Decken –und ein Teil der Fassade – der ganze etwa 700 Quadratmeter große Trakt wird erneuert und den aktuellen Standards angepasst. Auch bei der Heizungsanlage würden im Zuge der Sanierung die Altlasten entfernt und die Anlage energetisch optimiert, berichtet er. Im Rahmen der Sanierung muss auch die Lüftungsanlage im Keller ausgetauscht werden.

Nach Naturwissenschaftstrakt folgt die Mensa

Wie die drei neuen Räume im ersten Bauabschnitt künftig aussehen sollen, dafür gibt es sogar schon ein anschauliches Beispiel. Denn Lehrern und Schülern steht seit einigen Jahren im naturwissenschaftlichen Bereich des Altbaus immerhin schon ein grunderneuerter Chemieraum für den Unterricht zur Verfügung – mit platzsparenden Versorgungsarmaturen, die von der Decke heruntergeklappt werden können, fahrbarer Entlüftung im Experimentierbereich und modernem Mobiliar in kräftigem Grün. Zudem hat jeder Schülertisch auch einen Gas- und Stromanschluss.

Ein grunderneuerter Chemieraum steht den Schülern bereits zur Verfügung. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Nach der Sanierung der Räume im naturwissenschaftlichen Bereich soll dann auch endlich die Mensa in Angriff genommen werden. Das derzeit geschätzte Investitionsvolumen für die neue Schulmensa beträgt rund 2 Millionen Euro. Der geplante Teilneubau soll am Standort des geräumten Verwaltungsausweichquartiers an der Nordseite der KGS errichtet werden – mit Teilrückbau und Erweiterung des Gebäudes in Richtung Norden. Zum Vorentwurf gehört auch eine Lehrküche für den Hauswirtschaftsunterricht.

Einen Gegenvorschlag hatte kürzlich die FDP gebracht, der den Bau einer zentralen Mensa zwischen Grundschule und Sporthalle am Lindenfelde vorsieht. Im Zuge des Baus könnte laut FDP auch die marode Sporthalle am Lindenfelde erneuert werden.

Von Lisa Malecha