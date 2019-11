Was muss sich in Wennigsen in Sachen Klimaschutz tun? Mit dieser Frage befasst sich ab sofort eine neue Ratsarbeitsgruppe (AG). Die Mitglieder wollen auch aktuelle Ratsbeschlüsse auf ihre Auswirkungen auf das Klima überprüfen. Neuesten Zahlen der Klimaschutzagentur zufolge hat Wennigsen in Sachen Nachhaltigkeit erheblichen Nachholbedarf.