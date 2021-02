Wennigsen

Nach mehreren Jahren Verzögerung ist es nun so weit: Der Bau der künftigen Kindertagesstätte an der Marie-Juchacz-Straße in Wennigsen kann beginnen. Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) und die Geschäftsführung der Liemak Immobilien GmbH haben am Freitag den Mietvertrag für das Gebäude am Ortseingang in Richtung Sorsum unterzeichnet. Noch in diesem Kindergartenjahr sollen dort 80 Kinder betreut werden – in zwei Krippengruppen für unter Dreijährige und zwei Kindergartengruppen für Jungen und Mädchen über drei Jahren.

Die Krippe betreut insgesamt 30 Kinder, die Regelgruppen des Kindergartens jeweils 25 Kinder. Bauherrin ist die Liemak Immobilien GmbH, eine Tochter der Klosterkammer Hannover. Diese errichtet das Gebäude auf einem sogenannten Erbbaurechtsgrundstück des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds. Das bedeutet: Die Gemeinde mietet das Gebäude zunächst für 25 Jahre an, kann den Mietvertrag aber auch verlängern oder aber das Gebäude nach Ablauf kaufen. Bund, Land und Region fördern die Kindertagesstätte voraussichtlich mit einer Summe zwischen 800.000 und einer Million Euro.

Bau soll im Frühjahr beginnen

Auf dem vorgesehenen Grundstück soll das Gebäude im Sommer errichtet werden. Bereits im März wird es in Modulbauweise vorgefertigt. Quelle: Jennifer Krebs

„Die Leistungen für die Tiefbauarbeiten werden aktuell ausgeschrieben, sodass – je nach Witterung – im März mit der Herrichtung des Baugrundes begonnen werden kann“, sagt Liemak-Geschäftsführerin Sylva Viebach. Die Baugenehmigung war einen Tag vor Heiligabend bei der Liemak und der Gemeinde eingegangen. Nun wird in Kürze das Gebäude in Modulbauweise vorgefertigt und soll im Sommer dann errichtet werden.

„Zeitnah zum Beginn des Kindergartenjahres soll die Betreuung starten – wir können uns aufgrund der in Coronazeiten doch bestehenden Unsicherheiten und der vorab erforderlichen archäologischen Untersuchungen derzeit aber noch nicht auf einen genauen Tag für den Mietbeginn festlegen“, sagt Viebach.

Die neue Kita an der Marie-Juchacz-Straße wird von der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover (AWO) betrieben. Diese hatte sich in einem Interessenbekundungsverfahren gegenüber anderen Anbietern durchgesetzt – gegen gemeinnützige und kirchliche Organisationen wie auch gegen eine privatwirtschaftliche Betreuungseinrichtung. Am Ende hatte die AWO den Rat der Gemeinde Wennigsen überzeugt – aufgrund des pädagogischen Konzeptes und der Küche.

Die Verwaltung erwartet auch Synergieeffekte durch die Trägerschaft, da die AWO bereits in unmittelbarer Nähe einen Kindergarten im Langen Feld betreibt. Im Vorgriff auf die Betreuung in der neuen Einrichtung ist bereits eine Krippe an der Neustadtstraße in Betrieb, die dann im Herbst an den neuen Standort ziehen wird. „Nach Abschluss des Mietvertrages finalisieren wir nun mit der AWO den Trägervertrag und legen ihm dem Gemeinderat in Kürze zur Beschlussfassung vor“, erläutert Fachbereichsleiterin Barbara Zunker.

Bedarf ist gedeckt

„Mit der Unterschrift und dem in Kürze folgenden Baubeginn ist ein wichtiger Schritt getan, dass wir die Betreuungsquote für unsere Gemeinde erreichen“, sagt Bürgermeister Meineke. Zur Schaffung weiterer Plätze ist jüngst ein Vertrag mit der Waldorf-Initiative unterzeichnet worden, die in Degersen eine Außenstelle ihres Kindergartens eröffnen will.

Ebenfalls beschlossen werden soll eine neue Satzung für Kindertagespflege, die zum Ziel hat, die Rahmenbedingungen attraktiver für Tagespflegepersonen zu gestalten. „Mit den Maßnahmen erreichen wir im Kindergartenbereich wieder einen Überhang an Plätzen, um einen Puffer zu haben“, erläutert Meineke. „Im Krippenbereich streben wir die Bedarfsdeckung an.“

Von Lisa Malecha