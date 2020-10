Klaus Minkner von den Natur-Rangern aus Wennigsen hat die Frage- und Antworttafeln an den 15 Stationen des Natur-Rätsel-Pfades im Deister ausgetauscht. Der Pfad führt auf einer rund 4,3 Kilometer langen Strecke durch den Wald.

Der Natur-Rätsel-Pfad beginnt am Wanderparkplatz Waldkater und in entgegengesetzter Richtung an den Wasserrädern. Quelle: Frank Hermann