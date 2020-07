Den Auftakt der neuen Reihe in und um die Kapelle des Wennigser Friedhofs macht am Dienstag, 14. Juli, um 19 Uhr die Musiker von Amabile.

Das Duo besteht aus Anna-Katharina Schau und Paula Breland. Die beiden Frauen spielen seit dem Sommer 2016 zusammen. Die Besetzung besteht aus Akkordeon und Klarinette – was auf den ersten Blick ungewöhnlich scheinen mag. „Doch diese beiden Instrumente harmonierten auf Anhieb fantastisch miteinander und der daraus resultierende Klang faszinierte beide“, schreiben die Musikerinnen.

Das Duo spielt in verschiedenen sozialen Einrichtungen wie Psychiatrien, Heimen für Menschen mit körperlichen und seelischen Behinderungen, Hospizen oder Justizvollzugsanstalten.

Im Mai 2017 stellte sich das Duo der Auswahljury von „ Yehudi Menuhin Live Music Now“ und gewann ein vierjähriges Stipendium. Außerdem überzeugten sie die Jury der Stiftung der Region Hannover und gewannen dadurch ein zweites Stipendium. Das Duo präsentierte sich bei dem Festival „Klassik in der Altstadt“ in Hannover sowie Anfang Oktober bei einem Benefizkonzert der Stiftung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover in der Marktkirche. Im Jahr 2017 erspielte es sich bei der „Hannoverschen Musikbörse der Musiktaltente“ mehrere Konzertengagements, unter anderem von der „Tangobrücke“ Einbeck oder dem Sanatorium Dr. Barner in Braunlage. Seit 2018 spielt das Duo zusätzlich Konzerte im Rahmen von „Klassik in der Klinik“.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.