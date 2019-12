Wennigsen

Seit dem ersten Advent verzieren neue violette Paramente Altar und Lesepult der Wennigser Klosterkirche. Der Gottesdienst, in dem die Behänge geweiht wurden, war gut besucht. „Hinterher gab es interessante Gespräche bei Kaffee und Keksen“, erzählte Ina Gärtner vom Kirchenvorstand.

Das neue Lesepult mit dem neuen violetten Parament. Quelle: privat

Die bisherigen Behänge in der Klosterkirche waren in die Jahre gekommen. Bereits seit einigen Jahren sammelte die Wennigser Kirchengemeinde Spenden, um neue in Auftrag geben zu können. Fördergeld kam von der Landeskirche und der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft. Außerdem gab es 7000 Euro von der VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland.

Violett ist die liturgische Farbe des Wartens und Bereitens, des Leidens und Fastens. Violette Paramente hängen in der Adventszeit. Weihnachten werden sie gegen weiße ausgetauscht.

Alles in Handarbeit

Handweberin Dora Herrmann aus Bredenbeck hat die neuen Paramente für die Klosterkirche entworfen und angefertigt. Bei der Vorstellung im Gottesdienst erzählte sie, dass beim Weben immer nur ein Teil sichtbar ist. Erst wenn der Saum fertig sei und das Parament abgeschnitten werde, entfalte das Stück seine komplette Wirkung. Das sei für sie persönlich immer ein besonderer Moment.

Herrmann, die seit 1992 selbstständig ist und eine eigene Werkstatt besitzt, hat auch schon für andere Kirchengemeinden Bildteppiche künstlerisch gestaltet. Sie sei dankbar, solch eine Möglichkeit nun auch in ihrem eigenen kirchlichen Umfeld bekommen zu haben, sagte sie.

Von Jennifer Krebs